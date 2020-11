Der FC Liverpool ging ohne den Ex-Münchner Thiago ins Gastspiel, dessen Rückkehr sich nach seiner Knieverletzung vor zwei Wochen weiter verzögert. LFC-Coach Jürgen Klopp setzte unter anderem auf ein Offensiv-Quartett im 4-4-2-System mit Mo Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané und Diogo Jota.

Sein Gegenüber, Pep Guardiola, hatte ebenfalls personelle Rückschläge zu verkraften, Top-Stürmer Segio Agüero musste auch gegen den großen Rivalen aus Liverpool weiter mit einer Oberschenkelverletzung passen. Auch Riyad Mahrez fehlte im Aufgebot der Skyblues.

UEFA Nations League Verletzungsserie: Löw nominiert Wolfsburger nach VOR 2 STUNDEN

In einer sehr schwungvollen und intensiven Partie übernahmen die Reds von Beginn an die Initiative, spielten schnell und schnörkellos in die Offensive. Bereits nach 50 Sekunden kam Firmino in der rechten Strafraumhälfte an den Ball, konnte die erste gute Szene jedoch nicht in einen Treffer ummünzen.

Manchester City offenbarte Defensivschwächen und hatte erhebliche Probleme gegen dominante Gäste. So auch in der 11. Minute, als Kyle Walker den quirligen Mané im Strafraum nur per Foulspiel stoppen konnte. Salah übernahm die Verantwortung vom Punkt und verwandelte sicher zum 1:0 ins linke Eck (13.).

Liverpool blieb die bessere Mannschaft – trotz Ballbesitzvorteilen auf Seiten der Skyblues – verpasste es allerdings, die Führung auszubauen. So kam Manchester City in der 31. Minute mit dem zweiten Schuss auf das Tor zum Ausgleich. Walker brachte den Ball von der rechten Seite in die Mitte auf Kevin de Bruyne, der Gabriel Jesus im Strafraum fand. Der Angreifer setzte sich gegen Trent Alexander-Arnold durch und spitzelte die Kugel aus neun Metern ins linke Eck.

Knappe zehn Minuten später hatte die Guardiola-Elf die große Chance, das Spiel zu drehen. Nach einer Flanke von der rechten Seite von de Bruyne, bekam Joe Gomez den Ball im Strafraum an die Hand. Der VAR schaltete sich ein, Schiedsrichter Craig Pawson schaute sich die Szene nochmal an und zeigte anschließend auf den Punkt. De Bruyne trat an und schoss den Ball links am Tor vorbei (43.).

Auch im zweiten Durchgang blieb es ein sehr temporeiches Spiel, Manchester City hatte zunächst mehr vom Spiel und drängte auf den Führungstreffer. Die beste Gelegenheit vergab Jesus, der nach einer feinen Flanke von João Cancelo aus acht Metern freistehend zum Kopfball kam, die Kugel jedoch knapp links am Tor vorbeisetzte (55.).

Liverpool fand in dieser Phase nicht zum eigenen Spiel und musste zudem ab der 63. Minute auf Außenverteidiger Alexander-Arnold verzichten, der angeschlagen ausgewechselt wurde. James Milner ersetzte den 22-Jährigen.

Die Partie blieb extrem umkämpft. Letztlich schaffte es keine der beiden Mannschaften, das Top-Spiel für sich zu entscheiden. Insgesamt war es ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden, das für Liverpool tabellarisch hilfreicher war als für Manchester City.

Das fiel auf: Leichtigkeits-Verlust

Der Pep’sche Ballbesitzfußball steckt bei Manchester City in einer Krise. Die Skyblues konnten in der laufenden Saison nur drei Spiele gewinnen, kassierten zudem eine Niederlage und stecken mit zwölf Punkten im Tabellenmittelfeld fest. Dem Spiel der Guardiola-Elf fehlt sichtlich die Leichtigkeit im Spiel nach vorne, zudem zeigt sich die Defensive anfällig – vor allem bei langen Bällen in die Schnittstellen.

Dass City die Qualitäten und auch die Übersetzung besitzt, um den Pep’schen Offensivfußball zu spielen, zeigten sie phasenweise gegen Liverpool und brachten die Reds prompt in Verlegenheit. Allerdings schaffen es die Skyblues bisher nicht, diesen Fußball über eine längere Distanz abzurufen und ihre Spiele so überzeugend zu gewinnen.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 8

Auf Salah kann sich der FC Liverpool derzeit verlassen. Der Ägypter erzielte sein achtes Saisontor im achten Premier League-Spiel. Eine solche Ausbeute gelang bisher nur Fernando Torres (2009/10) und Robbie Fowler (1995/96) im Trikot der Reds.

Das könnte Dich auch interessieren: Nicht nur Effizienz: Daran hakt es beim BVB

Kimmichs verhängnisvolle Grätsche: Bayern bangt um seinen Leader

Bundesliga Elfmeterdrama in der Schlussphase zwischen Wolfsburg und Hoffenheim VOR 3 STUNDEN