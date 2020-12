ManCity nahm die Favoritenrolle an, hatte gegen tiefstehende Gäste ein deutliches Ballbesitzplus. Das Team von Coach Pep Guardiola schob sich das Spielgerät dabei keineswegs lediglich in den eigenen Reihen sowie im Mittelfeld hin und her, sondern agierte zu großen Teilen zielgerichtet nach vorne.

In der 14. Minute passte Kevin De Bruyne zu João Cancelo, der etwa 25 Meter vor dem Kasten in die rechte Strafraumhälfte auf Raheem Sterling durchsteckte. Dieser drang in den Fünfer ein, wo er geschickt verzögerte und mit perfektem Timing auf Ilkay Gündogan querlegte. Der deutsche Nationalspieler schob aus geringer Entfernung flach zum 1:0 ein.

Die Magpies waren hauptsächlich mit der Defensivarbeit beschäftigt und bekamen gegen spielstarke Skyblues keinen Zugriff. Sie kamen im ersten Abschnitt zweimal zum Abschluss, schossen dabei aber jedes Mal am Ziel vorbei. Mit einer leistungsgerechten Pausenführung für Manchester ging es in die Kabinen.

Gleiches Bild im zweiten Durchgang: Manchester dominierte, die Magpies waren größtenteils mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt.

Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel verlor Miguel Almirón den Ball rechts, knapp neben der Box, an Cancelo, der in diese eindrang und flach nach innen gab. Newcastle-Kapitän Federico Fernández rutschte an und beförderte das Spielgerät unglücklich zu Ferrán Torres, der in zentraler Position aus kurzer Distanz rechts unten zum 2:0 traf (55.).

Vier Minuten später landete der Ball etwas glücklich bei Bernardo Silva, der rechts im Fünfer aus spitzem Winkel zum Abschluss kam und an den Außenpfosten schoss.

Die Skyblues ließen auch im Anschluss defensiv nichts anbrennen. Gegen offensiv harmlose Gäste lag das 3:0 in der Luft, das allerdings ebenso wie der Anschlusstreffer nicht fiel.

In der Schlussphase drang der an diesem Abend starke Cancelo in die rechte Strafraumhälfte ein und flankte flach auf den zweiten Pfosten. Dort schoss Joker Sergio Agüero per Direktabnahme aus fünf Metern aufs Tor, wo Keeper Karl Darlow durch eine Glanztat den dritten Einschlag verhinderte (81.).

Die Stimmen zum Spiel:

Ilkay Gündogan (Manchester City): "Wir haben den Ball gut bewegt. Das Wetter war nicht das Beste und machte es schwierig zu sehen. Es war eine solide Leistung und ein guter Sieg."

Steve Bruce (Trainer Newcastle United): "Wir mussten auf die heftige Kritik reagieren und haben uns gut geschlagen. Wir waren an diesem Abend nicht gut genug, aber wir haben versucht, im Spiel zu bleiben - und das war eine große Verbesserung."

Der Tweet zum Spiel:

Sterling wurde durch seinen Assist in der 14. Minute zum ersten Spieler, der bei ManCity unter Cheftrainer Guardiola an 150 Pflichtspieltoren direkt beteiligt war.

Das fiel auf: Wegen Coronavirus-Infektion: City ohne zwei Stammspieler

Bei den Hausherren fehlten zwei Stammspieler. Kyle Walker und Gabriel Jesus wurden positiv auf das Coronavirus getestet und fielen dementsprechend aus. Aus demselben Grund mussten auch zwei City-Betreuer auf einen Vor-Ort-Einsatz verzichten.

Die Ausfälle von Walker und Jesus wurden gut kompensiert. Torres, der in der Liga bisher meist auf dem Flügel spielte, agierte als Mittelstürmer und belohnte diese Entscheidung seines Coaches vor allem durch das vorentscheidende Tor zum 2:0-Endstand. Der etatmäßige Rechtsverteidiger Walker hätte gegen Newcastle im Nachhinein betrachtet defensiv ohnehin nicht viel zu tun gehabt.

Die Statistik: 12

Manchester gewann in der Premier League zuhause zum zwölften Mal hintereinander gegen Newcastle United. Gegen keinen anderen Verein haben die Citizens in dieser Kategorie eine längere Siegesserie.

