Die kurze Momentaufnahme zeigt den Spanier, wie er eine dicke Zigarre raucht, während er den Oasis-Song "Don't Look Back In Anger" singt - eine ziemlich genüssliche Szene, die den 50-Jährigen in ausgelassener Feierlaune zeigt.

Grund hat er allemal dazu. Denn mit 83 Punkten an der Tabellenspitze bei noch zwei ausstehenden Spielen ist City vor dem Duell gegen Brighton dem Tabellenzweiten Manchester United meilenweit enteilt.

Die Sky Blues treffen am heutigen Dienstagabend auf die Mannschaft von Graham Potter, bevor es im letzten Spiel der Premier-League-Saison gegen den FC Everton geht.

Am 29. Mai hat City dann die Chance, gegen den FC Chelsea seinen ersten Champions-League-Titel zu gewinnen. Nach dem kleinen Vorgeschmack kann man sich nun ausmalen, wie Guardiola erst feiern wird, falls seine Elf gegen die Mannschaft von Thomas Tuchel einen Sieg einfahren wird.

