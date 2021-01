In den Anschuldigen geht es konkret darum, dass Manchester City den Vater von Almeida nur zum Schein als Scout angestellt haben soll, um die Regeln der Premier League zu umgehen und Geld an die Familie des Spielers zu leiten, um ihn so von einer Unterschrift zu überzeugen. Denn Almeida wechselte bereits mit 14 Jahren in die Jugendakademie von Manchester City.