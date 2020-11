Bis zu einem maximalen Betrag von zwei Millionen Pfund (ca. 2,22 Millionen Euro) könnte die Unterstützung gehen. Dies, so Rashford, sei eine "unglaubliche" Nachricht.

Zuletzt hatte er mit einer Kampagne die britische Regierung so unter Druck gesetzt, dass diese nun auch in den Ferien kostenlose Schulessen für bedürftige Kinder finanziert. Zudem will Rashford mit einer neuen Aktion Kinder und Jugendliche für das Lesen begeistern.

"Marcus hat die Augen aller in Großbritannien geöffnet. Die Arbeit, die er macht, ist fantastisch, und wir sind alle sehr stolz auf ihn", sagte der 78-jährige Schotte Ferguson in der "Times": "Man muss darüber schockiert sein, wie viele Menschen Essen brauchen." Ferguson wuchs selbst in Glasgow unter schwierigen Bedingungen auf.

Rashford war im Oktober von der englischen Königin Elisabeth II. wegen seines sozialen Engagements zum "Member of the Order of the British Empire" (MBE) ernannt worden. Dies entspricht der fünfthöchsten Ehrung, die von der Queen für besondere Dienste oder Leistungen verliehen werden kann.

