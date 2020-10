Am 7. März 2020 stand Mesut Özil beim 1:0-Sieg gegen West Ham United in der Startelf des FC Arsenal und gab die Vorlage für den entscheidenden Treffer. Nach 89 Minuten wurde der Weltmeister von 2014 ausgewechselt. Es könnte sein letzter Einsatz für die Gunners, deren Trikot er nun in der achten Saison in Folge trägt, gewesen sein.