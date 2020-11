Eine Meile entspricht 1,609 Kilometern. Und in England wird in Meilen gemessen.

Diese Tatsache war Mesut Özil offenbar nicht richtig bewusst, wenn man der Aussage des ehemaligen Nationalspielers glauben mag. Nachdem der 32-Jährige am 2. Juli auf der Heimfahrt vom Training mit 97 mph (156 km/h) geblitzt wurde, musste er nun vor Gericht antreten und sich rechtfertigen.

Dabei gestand er zwar seine Schuld, lieferte aber auch eine etwas kurios anmutende Begründung. In einem Statement erklärte er: "Ich bin deutscher Staatsangehöriger und offensichtlich daran gewöhnt, Fahrzeuge zu fahren, die die Geschwindigkeit in Kilometern und nicht in Meilen pro Stunde anzeigen."