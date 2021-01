Thomas Tuchel hatte den Kopf tief in seiner Jacke versteckt, konnte dann aber doch noch lachen, als er auf den Rasen der Stamford Bridge schritt, um mit seinen Spielern abzuklatschen.

In der Tabelle steckt Chelsea damit als Achter (30 Punkte) und elf Zählern Rückstand auf Klassenprimus Manchester City weiter im Mittelfeld fest. Die bereits jetzt klar erkennbare Handschrift des neuen Coaches macht aber Hoffnung.

Tuchels Stempel war von Beginn an klar zu erkennen. Im Gegensatz zu den zuletzt uninspirierten Auftritten hatten die Blues das Geschehen auf dem Rasen der Stamford Bridge klar unter Kontrolle. Die Spieler fühlten sich mit der neuen Marschroute des Coaches, der über 90 Minuten an der Seitenlinie Kaugummi kauend gestikulierte und Anweisungen aufs Spielfeld brüllte, sichtlich wohler als am Ende unter dem niedergeschlagenen Lampard.