"Ich kann in den letzten Wochen kein Konzept hinter den sportlichen Entscheidungen erkennen. Es gibt keine erste Elf und kein Gerüst, auf das man sich verlassen kann", ließ der "Sky"-Experte in seiner Kolumne "So sehe ich das" sowohl an den Profis als auch an den Verantwortlichen von Borussia Dortmund kein gutes Haar.