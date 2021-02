Dennoch will Timo Werner, der im vergangenen Sommer für 53 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gekommen war, seine Durststrecke möglichst zügig beenden. "Ich bin glücklich, wenn wir gewinnen und über zwei Vorlagen, aber als Stürmer willst du treffen", sagte der Angreifer bei "Sky Sports": "Es ist lange her, und ich habe so lange noch nie in meiner Karriere nicht getroffen. Die Tore werden kommen."