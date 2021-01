"Ich bedanke mich beim FC Chelsea für sein Vertrauen in mich und mein Team", sagte Tuchel laut Pressemitteilung. "Wir haben alle großen Respekt vor der Arbeit und dem Erbe, das Frank Lampard hier hinterlassen hat."

19/01/2021 AM 15:32

Er könne es nun nicht erwarten, sein neues Team kennenzulernen "und in der aufregendsten Liga der Welt anzutreten. Ich bin dankbar, jetzt ein Teil der Chelsea-Familie zu sein - es fühlt sich unglaublich an!" Am Dienstagabend leitete der 47-Jährige bereits das Training der Blues.