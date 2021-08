Sergi Canos (22.) und Christian Nörgaard (73.) trafen für Brentford, das erstmals seit 1947 wieder ein Spiel in der obersten englischen Liga bestritt und nun der erster Tabellenführer der Saison ist.

Am Samstag starten dann Manchester United (gegen Leeds United), Liverpool (bei Norwich City) und FC Chelsea (gegen Crystal Palace) in die neue Spielzeit. Das Highlight des Spieltags ist das Top-Spiel zwischen Manchester City und Tottenham Hotspurs am Sonntag um 17.30 Uhr.

