Bailey erzielte in 156 Pflichtspielen für die Werkself 31 Tore. "Leverkusen ist ein Topklub. Hier konnte ich ein höheres Level erreichen. Klub, Mannschaft und auch die Fans werde ich immer im Herzen tragen. Nun ist es für mich aber an der Zeit, ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen", sagte Bailey.

(SID)

