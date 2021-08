Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit konnte Hummels nur in abgespeckter Form absolvieren, zumeist trainierte der deutsche Nationalspieler individuell. Im Trainingslager, das die Dortmunder wie gewohnt im schweizerischen Bad Ragaz abhielten, war der Routinier vornehmlich im Fitnesszelt auf dem Ergometer zu finden, auf dem Platz waren indes nur leichte Läufe möglich.

Wann der Weltmeister von 2014 ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ist laut "Bild-Zeitung" noch ungewiss. Neben Hummels fehlen aus der Dortmunder Defensivabteilung auch Dan-Axel Zagadou sowie Neuzugang Soumaila Coulibaly. Die beiden Franzosen befinden sich jeweils nach Knieverletzungen im Aufbautraining, im Testspiel gegen den VfL Bochum (1:3) verletzte sich zudem Top-Talent Nnamdi Collins.

Trotz des personellen Engpasses sehen sich die Westfalen derzeit offenbar nicht gezwungen, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Als Ersatz für Hummels wird DFB-Kollege Emre Can gehandelt. Der 27-Jährige dürfte am Samstag in der hessischen Landeshauptstadt neben Manuel Akanji im Abwehrzentrum auflaufen.

