Verliert der FC Liverpool den nächsten Star? Nach dem Abgang von Sadio Mané zum FC Bayern droht den Reds wohl auch ein Verlust von Mohamed Salah.

Der Vertrag des 30-jährigen Ägypters läuft im Juni 2023 aus. Die Verhandlungen stocken bereits seit geraumer Zeit. Laut dem "Mirror" geht man in Liverpool mittlerweile von einem ablösefreien Abgang des Angreifers aus.

Für dieses Szenario scheint man an der Anfield Road jedoch schon vorbereitet zu sein. Glaubt man dem vereinsnahen "Liverpool Echo", so hat Manager Jürgen Klopp schon einen Ersatz für Salah auserkoren: Marco Asensio.

Der 26-jährige spanische Angreifer vom Champions-League-Sieger und spanischen Meister Real Madrid ist ebenfalls noch bis 2023 an die Königlichen gebunden. Laut dem Medium dürften knapp 40 Millionen Euro Ablöse nötig werden, um den Offensiv-Künstler aus Madrid loszueisen.

Asensio bleibt ein Projekt

Asensio zeigte in der abgelaufenen Saison einen deutlichen Aufwärtstrend. Der 29-fache Nationalspieler traf in der letzten Spielzeit erstmals zweistellig (10) und gewann neben der Champions League auch die spanische Meisterschaft.

Auch vom spieltaktischen Profil dürfte Asensio in das Team von Klopp passen. Der Linksfuß bekleidete in der abgelaufenen Saison häufig die Position des rechten Außenstürmers in Carlo Ancelottis 4-3-3-System. Dieselbe Ausrichtung lässt auch der deutsche Trainer seit Jahren von seinen Profis in Liverpool spielen.

Ein großer Verlust wäre der Abgang wohl dennoch. Salah und Mané haben als kongeniales Duo alle Trophäen des (inter-)nationalen Fußballs im Dress der Reds abgeräumt.

Asensio konnte sich auf der anderen Seite in der spanischen Hauptstadt nicht kontinuierlich gegen Vinicius Junior und Rodrygo behaupten. Bei allem unbestrittenen Potenzial wäre Asensio wohl ein sportliches Projekt.

Große Not hat Klopp mit seinem Kader aber eher nicht. Mit Luis Diaz sowie den bisherigen Offensiv-Neuzugängen Darwin Núnez und Fábio Carvalho steht den Reds bereits ein explosives Offensiv-Personal zur Verfügung.

