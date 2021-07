Update 05/07/2021 Am 16:11 GMT

Während seines "Kunststücks" mit dem Ball rutscht Pulisic jedoch plötzlich vom Rand des Bootes und fällt in Richtung Wasser auf den gewaltigen Fisch, der daraufhin am Haken "aufgespießt" auf der Stelle wild umherzappelt.

Der ehemalige Dortmunder wird umgehend von seinen Begleitern, bei denen das Gelächter groß ist, zurück aufs Boot gezogen.

"Das Leben zog an mir vorbei", äußerte sich der 22-Jährige über den Vorfall in seinem Instagram-Beitrag. Statt den Meeresbewohner zu befreien, amüsierten sich Pulisic und Co. über den Vorfall.

Bundesliga Kahn klärt über Vertragsgespräche mit Coman und Goretzka auf VOR 4 STUNDEN

Bei dem Fisch handelte es sich um einen Riesenzackenbarsch.

Massive Kritik an Pulisic

In den Medien sorgt das Video des Champions-League-Siegers für Entsetzen. "Der Missbrauch eines bedrohten Zackenbarschs für ein Social-Media-Video ist ein neuer Tiefpunkt", kommentierte etwa die Blue Planet Society, eine freiwillige Interessengruppe, die sich für ein Ende der Übernutzung der Weltmeere einsetzt.

"Was ein Vollidiot", "Das ist einfach inakzeptabel", "Als Spieler ist er großartig, aber als Mann ist er ein gedankenloser, arroganter Idiot" sind weitere Reaktionen von Usern aus den sozialen Netzwerken.

Twitter-Reaktionen

Das könnte Dich auch interessieren: Massive Verluste: PSG zu Star-Verkäufen gezwungen

Rose hätte Terzic gerne als Co-Trainer behalten und will ihn "anzapfen"

EURO 2020 Müller-Kritik: Darum ist das DFB-Team bei der EM "de facto gescheitert" VOR 8 STUNDEN