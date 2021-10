Superstar Ronaldo, unter der Woche in der 95. Minute Siegtorschütze in der Champions League gegen den FC Villarreal, wurde in der 57. Minute für Edinson Cavani eingewechselt.

Zu diesem Zeitpunkt führte United durch ein Tor von Anthony Martial (43.) 1:0, Andros Townsend (65.) gelang danach der schmeichelhafte Ausgleich - beim Jubel kopierte er frech Ronaldo.

Kurz vor Schluss hatte allerdings ManUtd Glück, dass das vermeintliche Siegtor der Gäste von Yerry Mina wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis keine Anerkennung fand (85.).

Bundesliga Hochgelobter Nagelsmann freut sich über "eine Option mehr" VOR 2 STUNDEN

Beide Teams haben wie Liverpool 14 Punkte auf dem Konto. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp empfängt am Sonntag Manchester City (13) zum Spitzenspiel.

Das könnte Dich auch interessieren: Lewandowski-Berater wegen Betrug und Geldwäsche angeklagt

(SID)

Guardiola überrascht: "Klopp macht mich besser"

Fußball Missbrauchsskandal erschüttert US-Fußball: Liga-Chefin tritt zurück VOR 6 STUNDEN