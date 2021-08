"Ich kann es kaum erwarten, in Old Trafford vor einem vollen Stadion zu spielen und alle Fans wiederzusehen", so Ronaldo weiter.

Am Dienstag machte United den Abschluss des Transfers von Juventus Turin offiziell, nachdem der englische Rekordmeister bereits am Freitag mit der Verkündung von Ronaldos Rückkehr für ein wahres Beben in der Fußballwelt gesorgt hatte. Der fünfmalige Weltfußballer aus Portugal unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres.

Die Ablösesumme beträgt 15 Millionen Euro und kann mit Bonuszahlungen auf 23 Millionen Euro ansteigen. Der Klub änderte seine Twitter-Beschreibung am Dienstag schlicht in "He's back", er ist zurück. Von 2003 bis 2009 kickte Ronaldo bereits bei ManUnited, erzielte dabei 118 Tore in 292 Spielen - und schaffte seinen internationalen Durchbruch.

Bundesliga BVB holt Marin Pongracic aus Wolfsburg: "Defensive komplettiert" VOR EINER STUNDE

Teammanager Ole Gunnar Solskjaer war überwältigt. "Es fehlen einem die Worte, um Cristiano zu beschreiben. Er ist nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch ein großartiger Mensch", sagte der Norweger.

Um so eine lange Zeit auf so einem Level zu spielen, dafür müsse man eine "sehr besondere Person" sein, ergänzte Solskjaer: "Ich freue mich sehr, dass er an den Ort zurückkehrt, an dem alles begann."

Ronaldo bei United: "Der Größte der Premier League"

Die englische Fußball-Ikone Gary Lineker bezeichnete die Verpflichtung als "fabelhaft spannend". Ronaldo sei "definitiv der Größte, der in der Premier League gespielt hat", twitterte er.

Denn ein Spieler muss die Saison mit der Rückennummer zu Ende spielen, mit der er anfangs registriert wurde. Nur ein Verkauf von Cavani oder eine "besondere Ausnahme" könnten Ronaldos Wunsch noch wahr werden lassen. Ziemlich unwahrscheinlich.

Wahrscheinlicher ist, dass Ronaldo die noch verfügbare 28 wählen wird, die er zum Start seiner Laufbahn bei Sporting Lissabon getragen hat. Fast so wie Lionel Messi, der nach seinem Wechsel zu Paris St. Germain nun mit der 30 aufläuft.

Das könnte Dich auch interessieren:CR7 ohne 7? So könnte Ronaldo noch "seine" Rückennummer erhalten

(SID)

Solskjaer überzeugt: "Ronaldo wird uns zu einem besseren Team machen"

Bundesliga Kuriose Panne: Lazio-Angebot für Kostic ging an falsche Email VOR 2 STUNDEN