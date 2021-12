Im letzten Ligaspiel vor der endgültigen Ankunft des Neu-Teammanagers Ralf Rangnick gingen die Red Devils mit Interimscoach Michael Carrick in einem 4-5-1-System ins Duell gegen Arsenal. Der formstarke Ex-Dortmunder Jadon Sancho begann auf dem Flügel, Superstar Cristiano Ronaldo in der Sturmspitze.

Arsenal, das sich zuletzt mit vier Siegen aus fünf Partien oben in der Tabelle festsetzte, wollte den Abstand auf Chelsea, Liverpool und Manchester City weiter reduzieren. Teammanager Mikel Arteta setzte im Gastspiel auf Pierre-Emerick Aubameyang als einzige Spitze, der Norweger Martin Ödegaard agierte leicht versetzt dahinter im offensiven Mittelfeld. Bernd Leno fehlte aufgrund von Leistenproblemen.

Die Gunners übernahmen von Beginn an die Initiative, drängten Manchester United tief in die eigene Hälfte und kamen zu guten Offensivaktionen. Aubameyang scheiterte bereits nach 40 Sekunden mit einem Schuss aus zwölf Metern halbrechter Position, nachdem Sancho sich im eigenen Strafraum einen üblen Fehlpass erlaubt und den Ball direkt in die Füße des Angreifers gespielt hatte.

Arsenal blieb offensiv gefährlich und ging nach einem Eckball in Führung. Manchester United klärte den hohen Ball zunächst per Kopf, doch Mohamed Elneny brachte die Kugel zu Emile Smith Rowe, der aus 22 Metern linker Position abzog und ins Eck traf, während David de Gea auf dem Boden lag und sich den Fuß hielt (13.). Der Keeper verletzte sich kurz zuvor bei einem Zusammenprall mit Mitspieler Fred. Schiedsrichter Martin Atkinson gab den Treffer zunächst nicht, entschied nach einigen Minuten allerdings doch auf Tor - eben weil kein Foulspiel vorlag.

Manchester United zeigte nach dem Rückstand ein anderes Gesicht, spielte mutiger nach vorne und ließ die Gunners kaum noch in Ballbesitz. Kurz vor der Halbzeit gelang den Red Devils schließlich der verdiente Ausgleich. Sancho brachte den Ball von der linken Seite in den Strafraum auf Fred, der direkt weiterleitete auf Bruno Fernandes. Aus sechs Metern brachte der Portugiese den Ball im rechten Eck unter – sein fünftes Saisontor (44.).

Die Red Devils nahmen den Spirit mit in die zweite Halbzeit und drehten die Partie in der 52. Minute. Marcus Rashford kam mit viel Tempo über die rechte Seite, zog in den Strafraum ein und passte die Kugel ins Zentrum auf Cristiano Ronaldo. Der Portugiese nahm den Ball aus zehn Metern direkt und verwandelte flach ins linke Eck.

Arsenal hatte allerdings die passende Antwort parat und erzielte nur zwei Minuten später den Ausgleichstreffer. Thomas Partey verlagerte das Spiel auf die rechte Seite auf Gabriel Martinelli, der die Kugel flach in die Mitte spielte. Ödegaard suchte direkt den Abschluss und brachte den Ball flach im linken Eck unter (54.).

In der Folge blieb es extrem intensiv – beide Mannschaften suchten immer wieder zielgerichtet den Weg in die Offensive. In der 67. Minute bediente Sancho Fred im Strafraum, der von Ödegaard per Grätsche abgeräumt wurde. Atkinson ließ weiterspielen. Der VAR schaltete sich erneut ein, Atkinson schaute sich die Szene nochmal an und entschied nachträglich auf Foulelfmeter. Ronaldo trat vom Punkt an und knallte die Kugel in die Tormitte zur erneuten Führung (70.), die die Red Devils letztlich über die Zeit retteten.

Das fiel auf: Personeller Nachholbedarf

Nach Angaben der englischen "Daily Mail" sollen Rangnick für das kommende Winter-Transferfenster 100 Millionen Pfund für potenzielle Verstärkungen zur Verfügung stehen. Der Leipziger Amadou Haidara – der sich im Mittelfeld wohlfühlt – stehe demnach auf der Wunschliste ganz oben. Im Spiel gegen Arsenal entpuppte sich allerdings vor allem das Aufbauspiel der Red Devils als verbesserungswürdig.

Bei hohem Pressing der Gunners hatte Manchester United erhebliche Probleme aus der Kette heraus das Spiel zu eröffnen. Harry Maguire hob als Ballführender ein ums andere Mal fragend die Arme, weil sich ihm keine Aufbaumöglichkeiten boten. Fred kappte zu sehr ab, Scott McTominay verschwand oft gänzlich. Manchester United würde ein passsicherer Aufbauspieler sehr guttun – sowohl auf der Sechs, als auch in der Innenverteidigung.

Die Statistik: 800

Das Tor zum 2:1 war der 800. Treffer von Ronaldo in seiner Profikarriere. Der Offensivmann traf 129 Mal für Manchester United, fünf Mal für Sporting Lissabon, 450 Mal für Real Madrid, 101 Mal für Juventus Turin und 115 Mal für Portugal. Im weiteren Spielverlauf legte Ronaldo nochmal nach und erzielte seinen 801. Treffer.

