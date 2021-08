Tiefe Furchen hatten sich auf Mikel Artetas Stirn breitgemacht, als der spanische Trainer des FC Arsenal am vergangenen Freitag mitansehen musste, was seine Mannschaft auf dem Brentforder Rasen veranstaltete.

In der Offensive gänzlich uninspiriert führten die Gunners ihren berühmten Spitznamen ad absurdum, hinten luden sie den Aufsteiger, bei dem lediglich zwei Akteure mit Premier-League-Erfahrung (zusammen 18 Minuten) aufwarteten, zum Toreschießen ein.

Dabei hatten sich Arteta und sein Arbeitgeber so viel vorgenommen, um die enttäuschende Vorsaison, die Arsenal ohne Qualifikation fürs internationale Geschäft abschloss, in Vergessenheit geraten zu lassen. Fast 85 Millionen Euro investierte der Verein in drei Neuzugänge, allein Abwehrspieler Ben White war den Verantwortlichen satte 60 Millionen Euro wert

Ödegaard kommt fix für 35 Millionen Euro

Trotz der finanziellen Aufwendungen droht dem einstigen Spitzenklub, der noch vor einigen Jahren regelmäßig in der Champions League vertreten war und 2003/04 mit einer der vielleicht besten Mannschaften der englischen Fußballgeschichte für Aufsehen gesorgt hatte, der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit – Manchester City, Manchester United, der FC Chelsea, Liverpool und Tottenham sind längst vorbeigezogen, auch Leicester City schickt sich mehr und mehr an, langfristig erfolgreicher zu sein.

Um der Versenkung zu entfliehen, soll es nun einer richten, der bereits in der Rückrunde der Vorsaison leihweise das Arsenal-Trikot trug: Martin Ödegaard wechselt diesmal fest von Real Madrid in die englische Hauptstadt.

Für den Norweger, der 2015 im Alter von 16 Jahren bei den Königlichen aufgeschlagen war, sich aber seither nie durchzusetzen vermochte, berappen die Kanoniere übereinstimmenden Medienberichten zufolge weitere 35 Millionen Euro.

Kommt noch ein Torwart?

Der gleiche Betrag übrigens, der inklusive Boni zusätzlich für Torhüter Aaron Ramsdale vom zweitklassigen Sheffield United über den Tisch wandern soll.

Ramsdale soll dem zuletzt in die Kritik geratenen Bernd Leno Konkurrenz machen. Zum Heilsbringer soll jedoch Ödegaard avancieren.

Der Nationalmannschaftskollege von BVB-Star Erling Haaland hatte bei den Königlichen in Spanien zum Saisonstart nicht mal eine Rückennummer erhalten - ein Umstand, der zuvor aufgetretenen Abwanderungsgerüchten zusätzlichen Zunder gab.

Ödegaard mit 20 Pflichtspielen für Arsenal

Doch was verspricht sich Arsenal von Ödegaard? In der zweiten Hälfte der abgelaufenen Saison war der 22-Jährige in 20 Pflichtspielen zum Einsatz gekommen, agierte zumeist hinter den Spitzen im offensiven Mittelfeld. Zwei Tore und zwei Vorlagen standen letztlich zu Buche, bevor Ödegaard zwischenzeitlich nach Madrid zurückkehrte.

Martin Ödegaard und Mikel Arteta (r.) Fotocredit: Getty Images

Den Einfluss, den Ödegaard beispielsweise während seiner Leihe bei Real Sociedad aufs Spiel nahm, übte er bei Arsenal zwar nur bedingt aus, dennoch waren die Engländer insgesamt sehr zufrieden mit ihrem Kurzzeit-Angestellten.

Der technisch versierte Schöngeist, der im Baskenland seinerzeit von der spanischen Presse als "Magier" gefeiert wurde, soll dem Spiel mehr Kreativität verleihen, Chancen generieren und Arsenal weniger ausrechenbar machen. All das, was dem Team gegen Brentford völlig abging.

Arteta: "Beeindruckend, wie er auf den Platz geht"

Arteta, der als großer Fan Ödegaards gilt, könnte dabei zum X-Faktor werden. Er weiß um die Qualitäten des Youngsters und sparte nicht mit Lob: "Es ist beeindruckend, wie er auf den Platz geht. Er will immer den Ball haben", sagte der Übungsleiter Ende März dieses Jahres.

Er ergänzte: "Wir waren alle etwas erstaunt, weil er so schüchtern wirkt. Aber sobald er auf dem Platz steht, ist er ein starker Charakter, der es liebt, Fußball zu spielen. Er ist sehr intelligent und ist imstande, ein Spiel zu lesen."

Aussagen, die bei Ödegaard auf Gegenliebe stießen, auch er fand ausschließlich positive Worte für Arteta. "Er ist unglaublich, ich kann so viel von ihm lernen", schwärmte der Offensivmann. "Ich muss nur meine Ohren spitzen und ihm zuhören. Er ist einfach fantastisch."

Ödegaard wie Özil?

Vielleicht liegt in Artetas Vertrauen der Schlüssel für eine erfolgreiche Ödegaard-Zukunft. Der ehemalige Arsenal-Profi hat im Gegensatz zu Ex-Real-Coach Zinedine oder nun Carlo Ancelotti einen echten Plan mit dem Skandinavier und stattet ihn mit den Freiheiten aus, die er für sein Spiel benötigt. Ein Hauch von Mesut Özil also.

Ob Ödegaard wirklich der Heilsbringer wird, den die Fans sich erhoffen, ob er derjenige ist, der den eigentlich so stolzen Klub aus der Tristesse befreit, bleibt abzuwarten.

Viel tiefer als am vergangenen Freitag können die Sorgenfurchen bei Arteta ohnehin nicht mehr ausfallen.

