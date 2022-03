Für Chelsea ist es der dritte Ligasieg in Folge.

Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (69.) setzte den Schlusspunkt. Timo Werner wurde in der 78. Minute eingewechselt.

Weiter im Nacken von Manchester City sitzen Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool. Die Reds bezwangen West Ham United in einem intensiven Spiel mit 1:0 (1:0). Dadurch verkürzt Liverpool den Rückstand auf Manchester City, das am Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker ) gegen Manchester United im Stadtderby gefordert ist, zunächst auf drei Punkte.

Stürmerstar Sadio Mané (27.) erzielte den Treffer an der Anfield Road nach schönem Zuspiel von Trent Alexander-Arnold. In der Folge ließ Liverpool einige gute Möglichkeiten liegen, West Hams Manuel Lanzini (70.) vergab die Riesenchance auf den Ausgleich.

Jesse Marsch verliert Debüt mit Leeds United

Zuvor hatte der ehemalige Leipzig-Trainer Jesse Marsch bei seinem Debüt als Coach von Leeds United eine Niederlage kassiert. Der 48-Jährige unterlag mit Leeds bei Leicester City mit 0:1 (0:0). Dadurch verpasste es Leeds, sich im Tabellenkeller ein wenig Luft zu verschaffen. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur einen Punkt. Harvey Barnes (67.) traf für die Foxes.

Marsch hatte am Montag die Nachfolge des am Sonntag gefeuerten Argentiniers Marcelo Bielsa angetreten. Marschs Vertrag läuft bis Sommer 2025. Am 5. Dezember war der US-Amerikaner bei RB Leipzig freigestellt worden.

(SID)

