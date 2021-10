Gegen den Tabellenletzten aus Norwich erwischte Titelkandidat und Spitzenreiter Chelsea einen Traumstart. Bereits nach acht Minuten jubelten die „Blues“ von Thomas Tuchel über die Führung. Mason Mount traf nach Vorarbeit von Jorginho aus 19 Metern halbrechter Position ins linke Toreck zum 1:0.

Auch in der Folge blieb Chelsea das dominante Team, Norwich trat offensiv überhaupt nicht in Erscheinung. So erhöhten die Hausherren nur zehn Minuten später auf 2:0. Nach einem Traumpass von Mateo Kovacic hatte Callum Hudson-Odoi freie Bahn und schob den Ball aus sechs Metern halblinks vor dem Tor ins lange Eck an Tim Krul vorbei ein (18.).

Von Gegenwehr war bei Norwich nichts zu sehen, stattdessen durfte Chelsea schalten und walten, wie es wollte. So fiel noch vor der Halbzeit der dritte Treffer. Nach feinem Steckpass von Mount lupfte Reece James den Ball am rechten Fünfmetereck über Krul hinweg ins Tor (42.).

Wer im zweiten Durchgang auf eine Leistungssteigerung des Aufsteigers gesetzt hatte, wurde enttäuscht. Trotz der Hereinnahme von Milot Rashica und Brandon Williams (46.), waren es einmal mehr die Hausherren, die das Tor trafen. Mount bediente links im Strafraum Ben Chilwell, der seinen Freiraum geschickt ausnutzte und aus 13 Metern ins rechte untere Toreck einschob (57.).

Und es kam tatsächlich noch schlimmer für die Gäste. Eine eigentlich harmlose Flanke von Hudson-Odoi von der linken Seite lenkte Max Aarons unglücklich ins eigene Tor, Krul sah zudem auf der Linie nicht gut aus – das 5:0 (62.). Kurz darauf musste dann auch noch Verteidiger Ben Gibson nach einem Foul an James auf Höhe der Mittellinie mit Gelb-Rot vom Platz (65.).

In der Schlussphase wurde es noch einmal aufregend. Zunächst scheiterten die eingewechselten Hakim Ziyech (78.) aus der Distanz und Ross Barkley gegen einen stark parierenden Krul (80.).

Dann aber zeigte Schiedsrichter Andrew Madley nach einem Handspiel im Strafraum von Mathias Normann auf den Punkt. Zum fälligen Strafstoß trat Mount an – und vergab zunächst. Zum Glück für Chelsea wurde dieser allerdings wiederholt. Torhüter Krul stand bei Mounts Versuch vor seiner Torlinie. Den zweiten Versuch schob Mount dann halbhoch mittig ein (85.).

In der Nachspielzeit machte Mount dann sogar den Dreierpack klar: Ruben Loftus-Cheek hatte rechts viel Platz und spielte kurz vor dem Fünfmeterraum quer, wo Mount aus sechs Metern nur noch einschieben musste (90.+2).

Das war der Schlusspunkt einer einseitigen Partie. Chelsea bleibt durch den Erfolg an der Tabellenspitze, Aufsteiger Norwich hingegen bleibt nach einem schwachen Auftritt mit nur zwei Punkten am Tabellenende.

Chelsea feiert den Heimsieg an der Stamford Bridge Fotocredit: Getty Images

Die Stimmen zum Spiel:

Mason Mount (FC Chelsea): "Vor dem Spiel habe ich mich selbst unter Druck gesetzt, um ein Tor zu erzielen. Und dann waren es gleich drei im selben Spiel. Das ist natürlich ein großer Moment für mich. Daran werde ich mich noch lange erinnern."

Thomas Tuchel (Trainer FC Chelsea): "Wir haben eine gute Leistung gezeigt. Wir waren aufmerksam und haben uns angestrengt. Wir haben hoch gepresst und viele Bälle gewonnen, wir haben mit einem hohen Rhythmus gespielt und viele Chancen kreiert. Um sieben Tore zu erzielen, braucht man auch ein bisschen Glück und Schwung, aber es war eine gute Leistung."

Der Tweet zum Spiel:

Norwichs Trainer hätte wohl gerne schon früh die weiße Fahne geschwenkt.

Das fiel auf: Lukaku und Werner werden gut vertreten

Den 4:0-Erfolg in der Champions League gegen Malmö musste Thomas Tuchel und sein FC Chelsea teuer bezahlen. Sowohl Timo Werner als auch Romelu Lukaku mussten verletzt ausgewechselt werden und standen gegen Norwich FC nicht zur Verfügung. Stattdessen durften Mason Mount und Callum Hudson-Odoi ran – und bedankten sich schon früh für das Vertrauen.

Während Mount sogar einen Dreierpack erzielte, glänzte Hudson-Odoi mit einem eigenen Treffer und vielen guten Szenen, wie zum Beispiel der Hereingabe vor dem Eigentor von Max Aarons. Noch vor der Partie hatte Trainer Thomas Tuchel den Edel-Reservisten Hudson-Odoi in die Pflicht genommen: "Er muss es beweisen. Er muss die nächsten 250 Spiele auf höchstem Niveau spielen, dann war es der Wendepunkt."

Auch wenn sich Tuchel von einem guten Spiel also nicht beeindrucken lassen wird, den ersten Schritt hat Hudson-Odoi gegen Norwich wohl gemacht.

Die Statistik: 18

Zum 18. Mal erzielte der FC Chelsea mehr als sechs Tore in einem Premier-League-Spiel und stellte damit einen Rekord ein. Das gelang noch keiner anderen Mannschaft in Englands höchster Liga.

