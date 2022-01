Die Spurs gewannen nur eins ihrer letzten 31 Auswärtsspiele in der Premier-League-Spiele beim FC Chelsea. Der letzte Sieg ereignete sich im April 2018. Damals gewann Tottenham mit 3:1 bei den Blues, die zu der Zeit vom heutigen Tottenham-Trainer Antonio Conte trainiert wurden.

Der am Montag zum Welttrainer ausgezeichnete Thomas Tuchel verzichtete in seiner heutigen Startaufstellung auf die deutschen Offensivspieler Kai Havertz und Timo Werner (beide Ersatzbank). Antonio Rüdiger hingegen durfte in der defensiven Dreierkette von Anfang an ran. Conte setzte in der Offensive auf Star-Stürmer Harry Kane sowie Ryan Sessegnon und und Steven Bergwijn, der zuletzt gegen Leicester City einen Last-minute-Doppelpack schnürte.

Ad

Es waren keine 40 Sekunden gespielt, da verzeichnete Romelu Lukaku bereits den ersten Abschluss für Chelsea, traf die Kugel jedoch nicht richtig (1.). Die Blues übernahmen von Beginn an die Kontrolle und setzten nach. Callum Hudson-Odoi vergab die nächste Großchance per Kopf (4.). Die Hausherren verzeichneten bis zu 76 Prozent Ballbesitz und drückten die Gäste hinten rein. Nach einer Ecke köpfte Thiago Silva am Tor vorbei (9.). Nur 180 Sekunden später prüfte Hakim Ziyech Tottenham-Schlussmann Hugo Lloris aus der zweiten Reihe (12.).

Premier League Nur Remis: Chelsea muss nächsten Rückschlag im Titelkampf hinnehmen 18/01/2022 AM 22:25

Es dauerte fast eine Viertelstunde bis die Spurs sich ihre erste Torchance erspielten. Harry Winks‘ Schuss aus der zweiten Reihe bereitete Kepa Arrizabalaga keine Probleme (14.). Nachdem sich das Spiel für eine Viertelstunde beruhigte, weil sich die Spurs-Defensive stabiler zeigte, verpasste Lukaku gleich zweimal den Abschluss aus aussichtsreichen Positionen (32., 34.).

Sessegnon übersah den besser postierte Matt Doherty und zog das Spielgerät nach einem Konter am rechten Pfosten vorbei (38.). Auf der anderen Seite klärte Eric Dier nach Rüdiger-Flanke vor Lukaku (39.). Im Gegenzug wurde nach einem erneuten Konter der Gäste Kanes Treffer nach VAR-Überprüfung nicht gegeben (40.). Kurz vor der Pause köpfte dann erneut Thiago Silva nach Eckball knapp über das Tor von Tottenham (43.). Es ging torlos in die Pause.

Kurz nach Wiederanpfiff besorgte Ziyech nach toller Vorarbeit von Hudson-Odoi mit einem überragenden Schlenzer von halbrechts die Führung für die Blues (47.). Kurz darauf zwang er Lloris erneut mit einem Schuss aus der zweiten Reihe zur Parade (48.). Chelsea ließ den Ball zirkulieren. Mason Mounts Schuss nach Doppelpass mit dem auffälligen Hudson-Odoi rauschte knapp über den Spurs-Kasten (54.). Zwei Minuten später kam Thiago Silva erneut nach Standard-Situation zum Kopfball und brachte die Flanke von Mount diesmal im Kasten unter (56.).

Eine Antwort der Spurs ließ nicht lange auf sich warten. Nach Kane-Flanke scheitert Bergwijn an Kepa (58.). Chelsea kontrollierte die Partie weiter. Ziyech prüfte Llrosi erneut aus der Distanz und Lukakus Abschluss war zu mittig platziert (65., 69.). Tottenham blieb auch in der zweiten Hälfte weitestgehend blass. Sowohl Mount als auch Cesar Azpilicueta verpassten den dritten Treffer für die Hausherren (77). Kurz vor Schluss verpasste Kane mit einem Kopfball noch einmal den Anschlusstreffer, weil Kepa zur Stelle war (87.).

Der Champions-League-Gewinner ging nach vier sieglosen Liga-Spielen als verdienter Sieger vom Platz, während die Spurs eindeutig zu passiv agierten.

Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Ziyechs linker Fuß

Hakim Ziyech gehörte zu einem der auffälligsten Akteuren auf dem Spielfeld. Der Außenbahnspieler besorgte nicht nur den sehenswerten Führungstreffer für die Blues, sondern strahlte auch mit weiteren Versuchen aus der zweiten Reihe große Gefahr aus. Er war der Aktivposten auf der rechten Seite und versetzte die Tottenham-Verteidigung mit seinen Flanken und Pässen immer wieder in Unruhe.

Statistik zum Spiel: 1

Unter Antonio Conte verlor Tottenham heute das erste Spiel in der Premier League. Seitdem der Italiener das Amt bei den Spurs übernahm, gewannen Kane und Co. sechs Spiele und holten drei Unentschieden.

Rose analysiert BVB-Sieg in Hoffenheim: "Umstellung tat uns gut"

Champions League - Frauen Leupolz kämpft mit Folgen einer Coronavirus-Infektion 18/01/2022 AM 19:54