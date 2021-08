"Ich war so unfassbar glücklich – für mich selbst und für meine ganze Familie. Ich habe so hart dafür gearbeitet und bin geduldig geblieben“, fügte Chalobah hinzu.

Bei seinem ersten Einsatz in der Premier League feierte der Innenverteidiger gleich ein Traum-Debüt, da er kunstvoll aus der Ferne traf.

"Es war eine fantastische Woche für mich. Ich habe hier so viele Spiele gesehen, war Balljunge, habe mit meiner Familie gemeinsam die Champions-League-Spiele geschaut“, sagte der Engländer.

Auch Blues-Coach Thomas Tuchel freute sich für seinen Schützling und lobte ihn: "Das war wohlverdient. Er hat eine solide Vorbereitung gespielt. Das war kein Geschenk. Er hat es sich einfach verdient.“

Tuchel hält große Stücke auf Chalobah

Grundsätzlich traut Tuchel Chalobah eine erfolgreiche Karriere zu: "Er kann einer der besten und bekanntesten Spieler des Vereins werden“, erklärte der Erfolgs-Coach.

Für Kai Havertz, Timo Werner und Co. geht es am Sonntag, 22. August, im Londoner Stadtderby gegen den FC Arsenal in der Premier League weiter.

