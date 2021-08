Immer wieder wird Mbappé mit einem Wechsel in die spanische Hauptstadt zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Die Madrilenen sind angeblich bereit, eine Ablösesumme im dreistelligen Millionenbereich nach Paris zu überweisen.

Scheinbar haben sich die Abwanderungsgedanken des Stürmers nach der ablösefreien Verpflichtung von Superstar Lionel Messi nochmals verstärkt.

Laut der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" wird der französische Nationalspieler die PSG-Bosse über seinen endgültigen Wechselwunsch am Montag in Kenntnis setzen.

"Kylian ist ein Spieler von PSG", sagte Präsident Nasser Al-Khelaifi zuletzt bei der Vorstellungspressekonferenz von Messi und fügte hinzu: "Er hat mir gesagt, dass er eine starke Mannschaft haben will, die hat er jetzt. Eine stärkere Mannschaft kann man nicht haben. Er hat keine Ausrede, etwas anderes zu tun, als zu bleiben."

Trotz Pfiffe in seine Richtung hat Mbappé beim 4:2-Heimsieg am zweiten Spieltag der Ligue 1 einen Treffer erzielt - so wie auch der ehemalige deutsche Nationalspieler Julian Draxler.