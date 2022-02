Nach zweieinhalb Wochen Pause in der Premier League ging es für Liverpool um Wiedergutmachung im Heimspiel gegen Leicester City. Die letzte Liganiederlage kassierten die Reds gegen die Foxes, verloren Ende Dezember mit 0:1. Im Rückspiel kehrte Mohamed Salah in den Liverpool-Kader zurück, Sadio Mané fehlte noch, Neuzugang Luis Díaz startete von Beginn an.

Leicester-Teammanager Brendan Rodgers war zuletzt unzufrieden mit der Leistung seines Teams und rotierte seine Mannschaft kräftig durch. Unter anderem saßen Kelechi Iheanacho und Youri Tielemans nur auf der Bank, in der Offensive stürmte Patson Daka als einzige Sturmspitze.

Beide Mannschaften setzten Wert auf eine kompakte und gut organisierte Defensive, sodass Chancen lange die Ausnahme blieben. Standards waren ein gewähltes Stilmittel, das die Reds in der 34. Minute schließlich zur Führung nutzten. Trent Alexander-Arnold brachte einen Eckball von der rechten Seite in die Mitte, Virgil van Dijk kam am ersten Pfosten zum Kopfball. Kasper Schmeichel rettete zwar, doch Diogo Jota verwandelte den Nachschuss aus fünf Metern.

Mit der Führung im Rücken waren die Reds drückend überlegen und gingen auf den zweiten Treffer. Unter anderem scheiterte Thiago mit einem sehenswerten Seitfallzieher aus 16 Metern nur knapp (42.), auch Jota verpasste es, kurz vor der Pause mit einem Schuss aus 15 Metern auf 2:0 zu stellen (45.).

Auch im zweiten Durchgang war die Elf von Jürgen Klopp die bessere und gefährlichere Mannschaft, ließ jedoch nach wie vor viele Großchancen ungenutzt. Vor allem Neuzugang Díaz – der insgesamt eine ordentliche Leistung zeigte – vergab eine Vielzahl an Möglichkeiten. Auch der eingewechselte Salah erspielte sich gute Gelegenheiten, scheiterte unter anderem mit einem Lattenschuss (78.).

Erst kurz vor Schluss machte Liverpool alles klar. Der aufgerückte Joel Matip bekam den Ball an der Strafraumgrenze, behielt Ruhe und Übersicht und spielte einen starken Steckpass in die Box auf Jota, der aus elf Metern abzog. Schmeichel war noch dran, konnte den Gegentreffer und damit die Entscheidung allerdings nicht mehr verhindern (87.).

Die Stimmen:

Diogo Jota (Liverpool FC): "Ich versuche immer, die gefährlichen Räume zu finden. Ich hatte Glück, genau dort zu stehen, wo der Ball hin kam. Es ist wichtig, das erste Tor zu erzielen - das gibt uns Selbstvertrauen. Am Ende haben wir das Spiel entschieden."

Das fiel auf: Aus dem Windschatten

Manchester City dominiert diese Saison nach Belieben, punktet souverän und vergrößert den Abstand auf die Konkurrenz kontinuierlich. Die Verfolger haben zwar noch nicht resigniert, allerdings verlauten lassen, dass die Skyblues wohl einzig selbst entscheiden, wer das Meisterrennen gewinnt. Genau darin liegt eine mögliche Chance für die Konkurrenz – insbesondere für Liverpool.

Schaffen es die Reds, ihre Aufgaben zu erledigen und sich langsam an Manchester City anzunähern, könnte das Meisterschaftsrennen wider Erwarten noch spannend werden. Eine gesamte Saison ohne Schwächephase ist zwar nicht unmöglich, jedoch höchst unwahrscheinlich und so ist zu erwarten, dass die Mannschaft von Pep Guardiola im weiteren Saisonverlauf noch Punkte liegen lassen wird.

Die Statistik: 150

Alexander-Arnold absolvierte gegen Leicester City sein 150. Spiel in der Premier League. Dem 23-Jährigen gelangen dabei zehn Tore und satte 43 Assists.

