Jürgen Klopp verzichtete bei der einzig ungeschlagenen Premiere-League-Mannschaft auf personelle Wechsel nach dem 5:1 in Porto. Auf der rechten Abwehrseite kam James Milner wieder zum Einsatz, der den verletzten Trent Alexander-Arnold vertrat.

Bei City gab es in der Offensive nach dem 0:2 in Paris zwei Änderungen: Gabriel Jesus und Phil Foden kamen für Riyad Mahrez und Raheem Sterling (beide Bank) zum Zug.

Die Reds kamen vor heimischem Publikum stürmisch aus der Kabine und zwangen City immer wieder zu langen Klärungsversuchen. Manchester war überwiegend in der Defensive zu finden, mit Jack Grealish brachte Pep Guardiola einen neuen Mann als falsche Neun. Auch die beiden Achter Kevin De Bruyne und Bernardo Silva wechselten die Seiten.

Im weiteren Verlauf kamen die Skyblues immer besser ins Spiel und hatten durch Phil Foden die erste große Chance der Partie (21.). Kevin De Bruyne setzte einen Flugkopfball über den Kasten (34.). City agierte immer wieder mit Flankenläufen, von Liverpool sah man offensiv lange Zeit gar nichts. Das Pressing funktionierte überhaupt nicht, die langen Bälle waren für die Skyblues-Defensive ein gefundenes Fressen.

Die Reds kamen wieder engagierter aus der Kabine und verzeichneten nach 50 Minuten durch Diogo Jota den ersten Schuss aufs Tor. Das Gegenpressing beim Gastgeber funktionierte nun besser, auch die Angriffe wurden nun zielstrebiger ausgespielt. Die Zuschauer sahen nun eine ganz andere Klopp-Elf, die sich nach 59 Minuten mit der Führung belohnte: Eine starke Aktion von Mo Salah brachte Sadio Mané ins Spiel, der links unten zum 1:0 einnetzte. Während von City offensiv nun nicht mehr viel zu sehen war, drückte Liverpool auf den zweiten Treffer. Doch die Gäste schlugen eiskalt zurück und kamen durch Foden zum 1:1 (68.).

In der Schlussphase lieferten sich beide Teams ein völlig offenes Spiel, ehe Mo Salah mit einem ganz starken Tor die erneute Führung von Liverpool erzielte (76.). Auch dieses Mal währte die Führung nicht lange, Kevin De Bruyne erzielte wenig später mit einem abgefälschten Schuss das 2:2 (81.). Wieder war Foden der Ausgangspunkt. In den letzten Minuten gingen beide Teams auf den Lucky Punch, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Fabinho hätte dieser unglaublichen zweiten Halbzeit die Krone aufsetzen können, doch Rodri verhinderte den fast schon sicheren Treffer mit einer Weltklasse-Rettungstat (87.).

Nach der Länderspielpause geht es für Liverpool am 16. Oktober in Watford (13:30 Uhr) weiter. Manchester City spielt wenige Stunden später zu Hause gegen den FC Burnley (16:00 Uhr).

Stimmen zum Spiel

Phil Foden (Manchester City): "Es ist ein sehr schwieriges Pflaster - eines der schwierigsten, aber ich denke, wir haben es gut gemeistert. Es war ein großartiges Spiel - es hatte alles, was es braucht. Es war enttäuschend, nicht mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen, aber wir haben uns gewehrt, und am Ende sind wir froh über den Punkt, aber enttäuscht, dass wir nicht drei Punkte geholt haben. Das zeigt unseren Charakter. Wir haben hier nicht oft gewonnen. Wir haben heute wirklich gut gespielt. Es gab nicht viel Platz, um aufs Tor zu schießen, also habe ich den Ball einfach reingeschoben."

Das fiel auf: Pep Guardiolas Umstellungen gehen auf

Mit der Durchschlagskraft in Paris konnte Guardiola nicht zufrieden sein. Und so stellte der Katalane vor dem Topspiel mal wieder um und überraschte mit Jack Grealish als zentraler Offensivmann und Phil Foden auf der linken Seite. Doch genau dieser Taktik-Zug ging voll auf. Milner hatte bei Liverpool mit Fodens Tempo große Probleme, der junge Engländer war der auffälligste Akteur auf dem Platz im ersten Durchgang und traf zudem zum 1:1 und legte das 2:2 auf. Foden wurde zusammen mit Mo Salah zum „Man of the Match“ gewählt.

Tweet zum Spiel

Foden spielte stark, Salah erzielte ein sensationelles Tor, doch dabei darf das Tackling von Rodri kurz vor Schlusspfiff nicht in Vergessenheit geraten. Der Spanier warf alles in diese Rettungstat rein und verhinderte so die erneute Liverpooler Führung durch Fabinho.

Die Zahl: 11 für 14

Die Herren Ronaldo und Kane kamen bekanntlich nicht nach Manchester. Ein Aguero ging nach Barcelona und so hat Pep Guardiola zwar noch viele Offensivkünstler, jedoch keinen echten Mittelstürmer. Dadurch ist City allerdings auch schwerer ausrechenbar. Die 14 Ligatore verteilen sich aktuell auf elf Akteure. Phil Foden und Kevin De Bruyne kamen gegen Liverpool zu ihrem jeweils ersten Saisontor. Die beiden Führenden in der Torschützenliste sind Gabriel Jesus und Ferran Torres mit jeweils zwei Treffern.

