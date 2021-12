Während in der Premier League viele Spiele coronabedingt abgesagt werden und wurden, fand die Partie zwischen Liverpool und Newcastle statt – allerdings auch mit Corona-Auswirkungen: Virgil van Dijk, Fabinho und Curtis Jones fehlten den Hausherren aufgrund eines positiven Coronatests.

Sportlich lag der Fokus bei den Reds klar auf Sieg, um den Abstand auf Manchester City an der Tabellenspitze zu verkürzen – dafür traten die Hausherren in einem gewohnt offensiven 4-3-3-System an mit Mohamed Salah, Sadio Mané und Diogo Jota in der Dreierspitze.

Newcastle agierte aus einer kompakten Defensive heraus – Stürmer Joelinton verteidigte auf einer Linie mit der Doppelsechs. Nach Ballgewinnen ging es über die schnellen Flügel nach vorne. So auch in der 7. Minute, als die Gäste über Allan Saint-Maximin konterten. Er nahm Ryan Fraser auf der linken Seite mit, der die Kugel in die Mitte brachte. Thiago wollte klären und legte dabei Jonjo Shelvey den Ball vor, der aus 18 Metern ins linke Eck zur Führung verwandelte.

Liverpool – das von Beginn an dominierte – drängte auf den schnellen Ausgleich und kam in der 21. Minute zum Torerfolg. Mané flankte den Ball aus der rechten Strafraumhälfte auf den zweiten Pfosten, Jota kam aus fünf Metern freistehend zum Kopfball und scheiterte im ersten Versuch an Martin Dubravká, brachte die Kugel per Nachschuss jedoch letztlich im Tor unter.

Nur vier Minuten später drehten die Reds die Partie. Shelvey spielte einen katastrophalen Rückpass in den Lauf von Mané, der aus 15 Metern abzog – Dubrovká hielt zunächst per Fußabwehr – doch Salah schoss den Ball anschließend problemlos zur Führung ins rechte Eck (25.).

Liverpool diktierte das Geschehen, dominierte mit über 70 Prozent Ballbesitz. Einzig die Chancenverwertung war ausbaufähig. Erst kurz vor Schluss machten die Hausherren alles klar. Trent Alexander-Arnold legte sich den Ball 20 Meter vor dem Tor zurecht und schoss die Kugel unhaltbar und wunderschön ins linke Toreck (87.).

Die Stimmen zum Spiel

Eddie Howe (Teammanager Newcastle United): "Meiner Meinung nach hätte das Spiel vor dem Ausgleich unterbrochen werden müssen, als zwei Spieler am Boden lagen."

Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC): "Wir haben nur wenige Chancen zugelassen. Wir wussten, dass wir den Ballbesitz dominieren und sie es uns schwer machen würden. Das frühe Gegentor hat es nicht leichter gemacht."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Konter der Fußballromantik

Newcastle United ist seit der Übernahme durch ein saudisches Konsortium der reichste Klub der Welt. Das Konsortium, das Newcastle kaufte, besteht zu 80 Prozent aus dem Staatsfonds Saudi-Arabiens – die Finanzkraft des Fonds liegt bei rund 400 Milliarden Euro, der Kaufpreis von Newcastle United bei 360 Millionen Euro. Damit ergeben sich den Engländern allerlei Optionen – vor allem in Sachsen Spielertransfers.

Viele Newcastle-Fans feiern die Übernahme, viele Experten und Fußballfans sehen dieses Konzept höchstkritisch und freuen sich daher umso mehr ob der aktuellen Tabellensituation der Magpies. Der Klub rangiert nach der Niederlage gegen Liverpool nach 17 Spielen mit zehn Punkte und einer Tordifferenz von -18 auf dem vorletzten Platz. Newcastle droht in dieser Saison der Abstieg: Es wäre der krönende Konter der Fußballromantik.

Die Statistik: 24

Salah ist in dieser Saison an 24 Premier-League-Toren direkt beteiligt (15 Tore, neun Assists). In der Historie gelang nur Alan Shearer in einer Saison vor Weihnachten mehr Assists (25 Assists in der Saison 1994/95).

