Der Überfall auf Gabriel weckt Erinnerungen an einen Vorfall aus dem Jahr 2019. Damals wurden die beiden Arsenal-Profis Mesut Özil und Sead Kolasinac auf offener Straße von Bewaffneten attackiert. Letzterer schlug die Kriminellen durch sein beherztes Auftreten in die Flucht.

Zum Glück wurde weder damals wie heute offenbar keiner der Angegriffenen verletzt.

Ad

Gabriel, der zusammen mit einer Begleitperson überfallen wurde, schlug einem der drei Angreifer ins Gesicht, nachdem dieser mit einem Baseballschläger auf ihn losgegangen war. Daraufhin ergriffen die Maskierten die Flucht.

Premier League Debüt verschiebt sich: Rangnick fehlt United gegen Arsenal GESTERN AM 13:20

Die Polizei konnte später anhand sichergestellter DNA den Haupttäter überführen, der im November zu fünf Monaten Haft verurteilt wurde.

Arsenal-Coach Arteta lobt Gabriel: "Hat Charakter bewiesen"

Arsenal-Coach Mikel Arteta lobte Gabriel für sein couragiertes Auftreten. "Er hat viel Charakter bewiesen." Das habe man an der Reaktion gesehen. "Natürlich war er geschockt, und es gab Dinge in seinem Leben, die er ändern musste, um zu verhindern, dass so etwas noch einmal passiert." Der Verein habe dem 23-Jährigen nach dem Zwischenfall "die nötige Unterstützung" gegeben.

In der laufenden Saison gehört Gabriel bei Arsenal zum Stammpersonal. Nach einer Knieverletzung zu Saisonbeginn spielte der Brasilianer an den vergangenen zehn Spieltagen jeweils über 90 Minuten durch.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Darum Rangnick - was hinter dem Manchester-Deal steckt

Klopp scherzt mit Journalisten über Messi-Wahl: "Ist euer Fehler"

Premier League Liverpool beherrscht Arsenal klar - Klopp und Arteta zoffen sich 20/11/2021 AM 19:25