Für Liverpool-Youngster Harvey Elliott gab es nach seinem Startelf-Debüt am vergangenen Samstag gegen den FC Burnley Lob von oberster Stelle.

Reds-Kapitän Jordan Henderson kam nach dem 2:0-Heimerfolg in Anfield nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

"Harvey ist ein besonderer Spieler", erklärte der 31-Jährige gegenüber "Liverpoolfc.com". Die Leistung in seinem ersten Premier-League-Spiel über 90 Minuten bezeichnete Henderson als "ausgezeichnet".

Auch die Arbeitsmoral und "die Dinge, die er mit dem Ball anstellen kann, seine Pässe" seien einfach großartig. Elliott gilt als eines der größten englischen Talente. Doch wer ist dieser 18-Jährige, über den plötzlich ganz England spricht?

Harvey Elliott stellt Altersrekord auf

Vor zwei Jahren wechselte Elliott vom FC Fulham nach Liverpool. Im Londoner Westen hatte der Teenager alle Jugendmannschaften durchlaufen. Auch dort fiel bereits früh sein großes Talent auf. Im Alter von 14 Jahren stand er für die U18 auf dem Platz. Schon ein Jahr später feierte er im Ligapokal sein Debüt für die erste Mannschaft. Mit 16 Jahren und 30 Tagen avancierte Elliott in Fulham zudem zum jüngsten Premier-League-Spieler der Geschichte.

1,7 Millionen Euro überwiesen die Reds 2019 an den Londoner Klub. Zunächst erhielt Elliott hauptsächlich Spielzeit in der Liverpooler U23. Zwei Kurzeinsätze über insgesamt sieben Minuten in der Premier League kamen in seiner ersten Saison aber auch hinzu.

Um dem jungen Nachwuchsspieler zu mehr Erfahrung zu verhelfen, wurde er an den englischen Zweitligisten Blackburn Rovers ausgeliehen. In der vergangenen Saison absolvierte Elliott dort 43 Spiele. Dabei erzielte er sieben Tore und legte zwölf weitere Treffer auf. Für seine Leistungen wurde er für die Auszeichnung als "Young Player of the Season" nominiert.

Jürgen Klopp (l.) gibt Anweisungen an Harvey Elliott Fotocredit: Getty Images

Flexibilität ist die große Stärke von Elliott

Vor Beginn der laufenden Spielzeit kehrte der Youngster schließlich nach Liverpool zurück. Auch in der Vorbereitung zeigte Elliott starke Leistungen. Nach dem Testspiel gegen Athletic Bilbao, in dem der 18-Jährige im zentralen offensiven Mittelfeld agierte, lobte Klopp: "Er war heute gut, nicht das erste Mal. Er kann auf verschiedenen Positionen spielen, daran gibt es keinen Zweifel."

Denn Elliott kann auch auf den Außen aufgestellt werden, wie beispielsweise im ersten Liga-Spiel dieser Saison gegen Norwich City (3:0). Bei seinem Startelfdebüt gegen Burnley ließ Klopp ihn wieder über die Mitte neben Henderson und Naby Keita auflaufen.

Der britische Eurosport-Redakteur Pete Sharland ist besonders von der Flexibilität des Nachwuchsstars beeindruckt: "Er ist sehr vielseitig und ein ruhiger Spieler mit guter Ballkontrolle." Hinzu komme "eine tolle Schuss- und Passtechnik". Allerdings mahnte der Fußball-Experte an, dass Elliott "sich vor allem in der Defensivarbeit noch verbessern" müsse. Angesichts seines jungen Alters ist es durchaus verständlich, dass noch Entwicklungspotenzial vorhanden ist.

Klopp meinte daher nach dem Burnley-Spiel: "Ja, er ist erst 18 Jahre alt und ja, die Zukunft wird noch einiges bringen. Das ist alles richtig. Aber bei ihm ist schon viel da und darüber freue ich mich sehr."

Elliott: Der zweite Platz ist nicht genug

Außergewöhnlich ist auch die Klarheit, mit welcher Elliott sein eigenes Spiel beschreibt. In einem Gespräch mit seinem Fulham-Jugendtrainer Dan Thomas bei "The Athletic" erklärte der gebürtige Londoner: "Ich denke, ein Profi sollte in der Lage sein, sich verschiedenen Positionen anzupassen."

Und weiter: "Man muss herausfinden, wo man sein muss, wie und wo man Druck aufbaut. Es macht Spaß, wo anders zu spielen. Und es ist auch toll, dass man den Ball oft bekommt. Ich spiele dort, wo man mich braucht."

Auch seine Ziele formuliert Elliott klar. "Hoffentlich werde ich irgendwann Stammspieler. Das ist mein Ziel und mein Traum. Dafür werde ich hart arbeiten", meinte der Youngster im offiziellen Stadionprogramm der Reds. Bei Liverpool gehe es nur um Siege. "Wenn du Zweiter, Dritter oder Vierter wirst, bekommst du nichts", erklärte Elliott: "Wir geben uns nicht mit dem zweiten Platz zufrieden."

Im vergangenen Monat verlängerten Liverpool den Vertrag mit Elliott langfristig bis 2026. Ein deutliches Zeichen, dass die Roten ihn glauben. Das fußballerische Talent sowie die professionelle Einstellung hat der junge Engländer in jedem Fall, einer großen Karriere sollte nichts im Wege stehen.

