Während auf dem Rasen noch der Ball rollte, applaudierten die Zuschauer auf den Rängen für Cristiano Ronaldo. Wie bereits vor dem Spiel angekündigt, fand die Aktion in der siebten Minute der Partie statt, angelehnt an die Rückennummer des 37-Jährigen.

Die Gedenkminute wurde zusätzlich von einem leisen "You'll Never Walk Alone" begleitet, welches durch das ehrwürdige Stadion an der Anfield Road hallte.

Den Tod des Sohnes gab Ronaldo gemeinsam mit seiner Partnerin Georgina Rodriguez am Montagabend bekannt . "Dies ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können", schrieben sie in einem Statement in den Sozialen Medien. Während das Mädchen der erwarteten Zwillinge gesund zur Welt kam, starb dessen Bruder bei oder kurz nach der Geburt.

"Nur die Geburt unseres Mädchens gibt uns die Stärke, in diesem Moment etwas Hoffnung und Freude zu verspüren", hieß es weiter. Ronaldo selbst stand während der emotionalen Szenen nicht auf dem Feld. Er unterstützt "seine Lieben in dieser schwierigen Zeit".

Ronaldo: Vereine bekunden ihre Anteilnahme

"Dein Schmerz ist unser Schmerz, Cristiano", schrieb Manchester United auf Twitter. "Wir senden dir und deiner Familie in dieser Zeit Liebe und Kraft."

Neben den Red Devils meldeten sich auch Liverpool, Manchester City, Juventus Turin und Real Madrid zu Wort. Die Fußballwelt hielt für einen Moment still und bekundete ihre Anteilnahme.

"Kinder sind das Leben", erklärte Ronaldo 2017 im Interview mit der französischen "L'Equipe". Nun muss er den schmerzvollsten aller Verluste verkraften. "Baby, du bist unser Engel. Wir werden dich immer lieben", schrieben Ronaldo und Rodriguez zum Abschied.

