"In größter Trauer müssen wir bekannt geben, dass unser Junge verstorben ist. Dies ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können", schrieb der fünfmalige Weltfußballer in einem bewegenden gemeinsamen Statement mit Lebensgefährtin Georgina Rodriguez

Im Oktober hatte das Paar mitgeteilt, Zwillinge zu erwarten. Während ein Mädchen wohlauf zur Welt kam, starb dessen Zwillingsbruder bei oder kurz nach der Geburt. "Wir sind erschüttert über diesen Verlust", schrieben Ronaldo und seine Lebensgefährtin weiter: "Nur die Geburt unseres Mädchens gibt uns die Stärke, in diesem Moment etwas Hoffnung und Freude zu verspüren."

Aus dem Fußball und der gesamten Sportwelt erreichte das Paar eine Welle der Anteilnahme. "Mein Freund, ich sende dir meine Gebete und mein Mitgefühl in dieser sehr schwierigen Zeit. Möge Gott eure Herzen trösten und jeden Schritt auf dem Weg erleuchten", schrieb die brasilianische Fußballikone Pélé.

ManUnited: "Dein Schmerz ist unser Schmerz"

"Dein Schmerz ist unser Schmerz, Cristiano", twitterte sein Verein Manchester United. "Wir senden dir und deiner Familie in dieser Zeit Liebe und Kraft."

Ronaldo wird nach dem Tod seines Sohnes Manchester United im Topspiel gegen den FC Liverpool fehlen. "Die Familie ist wichtiger als alles andere und Ronaldo unterstützt seine Lieben in dieser schweren Zeit", schrieb United in einem Statement: "Daher können wir bestätigen, dass er am Dienstagabend im Spiel gegen Liverpool in Anfield nicht dabei sein wird, und wir unterstreichen die Bitte der Familie um Privatsphäre."

Ronaldo ist insgesamt Vater von fünf Kindern. Er hat den elfjährigen Sohn Cristiano Jr. sowie die vierjährigen Zwillinge Eva und Mateo von einer Leihmutter. Dazu kommt neben dem nun geborenen Mädchen gemeinsam mit Rodriguez die vierjährige Tochter Alana Martina.

Das Paar bat um Achtung der Privatsphäre. "Wir bitten in dieser schweren Zeit um Ruhe", schrieben die beiden: "Baby, du bist unser Engel. Wir werden dich immer lieben."

Auch ManCity und der FC Liverpool senden "tiefste Anteilnahme"

Selbst Uniteds Hauptkonkurrenten gaben Ronaldo Beistand, sowohl Stadtrivale Manchester City als auch Dauerrivale FC Liverpool sendeten ihre "tiefste Anteilnahme". Der achtmalige Leichtathletik-Olympiasieger Usain Bolt reagierte mit betenden Händen, aus dem Fußball sprachen neben Ronaldos Ex-Vereinen Juventus Turin und Real Madrid auch zahlreiche Spieler wie Marcus Rashford, Paulo Dybala, Alvaro Morata, James oder Prince Boateng ihr Beileid aus.

Ronaldos Wunsch sind in Anlehnung an seine Rückennummer sieben Kinder. "Kinder sind das Leben", hatte der mittlerweile 37-Jährige 2017 der L'Equipe gesagt. Umso schwerer trifft ihn und seine Lebensgefährtin nun der Tod eines Sohns.

