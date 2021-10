Das berichtet der "Daily Mirror". Nach den aktuellen Regeln des Weltverbandes FIFA können Spieler bereits ab dem 27. Dezember von ihren jeweiligen Nationalmannschaften angefordert werden. Das Turnier selbst dauert dann bis zum 6. Februar.

Besonders die beiden Offensiv-Stars Salah (Ägypten/zwölf Saisontore) und Mané (Senegal/sechs Tore) würden Trainer Klopp wohl mehrere Wochen schmerzhaft fehlen.

Die Reds-Profis könnten bis zu acht Spiele verpassen. Betroffen wären vier Premier-League-Partien, zwei FA-Cup-Begegnungen sowie möglicherweise zwei Halbfinal-Spiele im Carabao Cup.

Klopp soll laut dem Bericht aber gute Beziehungen zu den Nationalteams von Ägypten, Senegal und Guinea - dort spielt Keita - haben. Er habe daher die Hoffnung, dass er seine Spieler vielleicht erst im Januar abstellen muss. Denn am 2. Januar steht beispielsweise noch das Topspiel gegen den FC Chelsea auf dem Programm.

Klopp plant Gespräche im November

Deshalb sind offenbar Gespräche mit den betroffenen Mannschaften und Nationaltrainern während der Länderspielpause im November geplant.

Es bliebe Salah und Co. schließlich bei einer Anreise Anfang Januar immer noch mehr als eine Woche Zeit, um sich auf das Turnier in Kamerun vorzubereiten. Senegal und Guinea bestreiten ihre ersten Gruppenspiele am 10. Januar, Ägypten sogar erst zwei Tage später. Klopp muss aber auf das Wohlwollen der Nationalteams hoffen.

Der Afrika-Cup hätte eigentlich schon im Winter 2021 stattfinden sollen, war wegen der Corona-Pandemie aber verschoben worden.

