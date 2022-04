Hätte man sich als neutraler Fußball-Fan vor der Saison ein Szenario in der Premier League wünschen dürfen, es hätte wohl in etwa genau so ausgesehen.

Am kommenden Sonntag (17:30 Uhr im Liveticker ) treffen die beiden englischen Aushängeschilder am 30. Spieltag in einem waschechten Spitzenspiel mit womöglich vorentscheidendem Charakter aufeinander. Tabellenführer gegen Verfolger, Meister gegen Vizemeister, Pep Guardiola gegen Jürgen Klopp - oder einfach ganz klassisch: Manchester City gegen FC Liverpool.

Ad

Die Ausgangslage vor dem Topspiel ist klar: Die von Guardiola trainierten Skyblues liegen acht Spieltage vor Schluss mit einem Zähler Vorsprung auf die Reds an der Tabellenspitze. Die übrigen Verfolger, allen voran der FC Chelsea mit Chefcoach Thomas Tuchel, mussten dagegen schon abreißen lassen (Tabellenplatz drei, 14 Punkte Rückstand auf Platz eins).

Premier League Seleção statt City? Brasilien lockt Guardiola GESTERN AM 18:26

Schon jetzt fiebert ganz England dem Titelshowdown entgegen. "Liverpool gegen Manchester City ist die größte, intensivste und qualitativ hochwertigste Rivalität in der Geschichte des englischen Fußballs geworden", schwärmte Jamie Carragher gegenüber "Daily Telegraph" und ergänzte: "Es ist das erste Mal in der Historie, dass die beiden besten Mannschaften Englands auch die beiden besten Mannschaften der Welt sind, die auch noch von den zwei größten Coaches ihrer Generation trainiert werden."

Genauso sieht es auch Ilkay Gündogan, der in Dortmund unter Klopp spielte und inzwischen als Schüler Guardiolas zu den absoluten Leistungsträgern bei ManCity gehört. "Für den Moment ist es wirklich das größte Spiel des Kontinents. Die beiden besten Mannschaften der besten Liga treffen aufeinander. Und beide sind in der Champions League auch im engsten Favoritenkreis. Wenn ich mir die Berichterstattung in Deutschland rund um dieses Wochenende anschaue, dann scheint auch dort für den Moment das Interesse an diesem Spiel größer zu sein als an der eigenen Bundesliga", sagte der Nationalspieler dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Damit mag der gebürtige Gelsenkirchener Recht haben - schließlich duellieren sich zwei in Deutschland bestens bekannte Trainer.

Guardiola mit Serie gegen Klopp

Es ist am Sonntag bereits das 23. Mal, dass die beiden Startrainer aufeinandertreffen. Die Bilanz ist dabei völlig ausgeglichen: Je neun Partien konnten Klopp und Guardiola für sich entscheiden - vier Duelle endeten unentschieden.

Zuletzt erwies sich der Spanier allerdings als eine Art Kryptonit für Klopp. Von den jüngsten acht Spielen gewann Liverpool nur ein einziges - jener Sieg liegt fast genau zweieinhalb Jahre zurück (3:1 im November 2019).

Bereits während Klopps Engagement als Übungsleiter bei Borussia Dortmund war Guardiola, damals Trainer des FC Bayern, häufig der große Spaßverderber für die Schwarz-Gelben. "Vielleicht hätten wir in Dortmund mehr Titel gewinnen können, wenn Pep nicht bei Bayern gewesen wäre. Jetzt ist es ähnlich. Stell Dir vor, wenn er nicht hier wäre, hätten wir wahrscheinlich mindestens einen Titel mehr gewinnen können", spekulierte Klopp auf der Pressekonferenz am Freitag.

Wenn er ein "anderer Mensch wäre", so der Reds-Coach weiter, "wäre ich wahrscheinlich ein bisschen deprimiert darüber, dass Pep Guardiola ständig solche Mannschaften trainiert." Dies sei allerdings Gott sei Dank nicht der Fall.

Pep Guardiola (vorne/Manchester City) und Jürgen Klopp (FC Liverpool) Fotocredit: Getty Images

Guardiola im Topspiel gehörig unter Druck

Dennoch steht wie so häufig in den direkten Duellen zwischen den beiden Ex-Bundesliga-Coaches einiges auf dem Spiel, was die Frage aufwirft, wer denn am Sonntag im Topspiel mehr Druck auf seinen Schultern trägt.

"Mit Sicherheit Pep", stellt Fußball-Experte Pete Sharland von Eurosport in London klar: "Es fühlt sich nicht so an, als wenn Klopp die Premier League unbedingt gewinnen müsse. Sie waren so weit zurück, deshalb ist das schon jetzt eine starke Leistung, dass sie nochmal zurückgekommen sind. Für Guardiola wäre es dagegen ein echter Tiefschlag, diese Führung noch zu verspielen."

Tatsächlich deutete im Winter nahezu nichts mehr auf einen spannenden Titelkampf hin. Ende des vergangenen Kalenderjahres enteilte City den Reds zwischenzeitlich auf stolze 14 Punkte, ehe das Team von der Merseyside zu einer furiosen Aufholjagd ansetzte und die vergangenen zehn Ligaspiele allesamt für sich entscheiden konnte.

"Es gibt keinen Druck, es ist einfach eine Chance", bestätigte Klopp, der sich in der Rolle des Jägers wohlzufühlen scheint. Kein Wunder, der Trend spricht aktuell eher für den Champions-League-Sieger von 2019. "Ich sehe keinen in der klaren Favoritenrolle, aber es spricht viel für Liverpool. Sie sind inzwischen unheimlich stabil und kassieren kaum Gegentore", sagte "Sky"-Experte Dietmar Hamann dem "SID".

Trend spricht für Liverpool

Von einer Vorentscheidung im Titelrennen will Klopp jedoch selbst im Erfolgsfall nichts wissen. "Wenn wir gewinnen, haben wir zwei Punkte Vorsprung, glaubt irgendjemand, dass es damit getan ist?"

Die Rechnung ist für den 54-Jährigen ganz einfach: "Verlieren wir, haben wir vier Punkte Rückstand. Wenn wir unentschieden spielen, haben wir einen Punkt Rückstand - das war's."

Nach Ansicht von Eurosport-Experte Sharland könnte ein Sieg jedoch die Initialzündung für die Reds im Meisterschaftskampf sein. "Wenn Liverpool gewinnt, denke ich, dass der Abstand in den kommenden Partien noch größer wird und sie zum Titelfavoriten werden." Umso wichtiger wäre es für City und Guardiola, am Sonntag zu punkten.

"Der Gewinner geht als Favorit in die restlichen Spiele. Nicht nur, was die Punkte angeht, sondern mit Blick auf das Selbstvertrauen. Wenn wir gewinnen, könnten wir theoretisch sogar noch einmal Punkte liegen lassen in der Restsaison", blickt Gündogan voraus.

In jedem Fall dürfen sich die Fans auf ein Spektakel freuen. "Ich erwarte ein gutes Spiel", prognostizierte Klopp.

Es ist somit alles angerichtet für ein packendes Topspiel im Etihad Stadium.

Das könnte Dich auch interessieren: Ballon d'Or im Visier: Benzema stellt selbst Lewandowski in den Schatten

Guardiola sorgt für Lacher: "Das können sie nicht machen!"

Premier League Guardiola sorgt für Lacher: "Das können sie nicht machen!" VOR EINER STUNDE