Beim ungefährdeten Achtelfinal-Erfolg im FA-Cup in Peterborough schonte City-Coach Pep Guardiola einige seiner Stars – gegen United durften John Stones, Aymeric Laporte, Kyle Walker, Kevin de Bruyne, Rodrigo und Bernardo Silva wieder von Beginn an ran. Deutchlands Legionär Ilkay Gündogan, Fernandinho, Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus nahmen zunächst auf der Bank Platz. Mit Ruben Dias und Nathan Aké fehlten beide Innenverteidiger aus dem FA-Cup verletzungsbedingt.

United-Coach Ralf Rangnick musste gegen die Skyblues auf die beiden Stürmerstars Christiano Ronaldo und Edinson Cavani verzichten. Bruno Fernandes ersetzte den fünfmaligen Weltfußballer in der Sturmmitte – Jadon Sancho durfte für ihn auf dem linken Flügel beginnen. Für Raphael Varane und Nemanja Matic rotierten Harry Maguire und der genesene Scott McTominay in die Mannschaft.

Zu Beginn der Partie hatten die Red Devils zwar mehr Spielanteile und setzte die Hintermannschaft der Citizens am gegnerischen Strafraum unter Druck. Nach nicht mal fünf Minuten lag der Ball zum ersten Mal im United-Tor: nach einer sehenswerten Kombination von Bernardo Silva und Jack Grealish legte Portugals Kreativgeist den Ball an den Elfmeterpunkt zurück, der durch die Beine von Harry Maguire zur frühen Führung einschoss (5.).

Fernandes und Paul Pogba versuchten als Duo, den Ronaldo-Ausfall zu kompensieren, und stießen abwechselnd in die Sturmspitze vor. Der französische Superstar leitete auch den Ausgleich der Red Devils ein, als er mit einem Diagonalpass Jadon Sancho fand. Der Ex-Dortmunder wackelte am linken Strafraumeck Walker aus und glich mit einem traumhaften Schlenzer zum 1:1 aus (22.).

Spätestens nach dem Ausgleichstreffer übernahmen die Skyblues vollends die Spielkontrolle und gingen durch Doppeltorschütze De Bruyne wieder in Front: der umtriebige Phil Foden vernaschte Maguire mit einem Heber. De Gea parierte die Abschlüsse vom englischen Jung-Nationalspieler und Silva noch tapfer – De Bruyne ließ Uniteds Schlussmann mit seinem präzisen Abschluss in den Winkel keine Chance (28.). City hätte bereits vor dem Pausentee durch Mahrez auf 3:1 erhöhen können.

In Halbzeit zwei münzten die Skyblues ihre Feldüberlegenheit in Tore um. Mahrez glänzte dabei als zweifacher Torschütze. Zunächst sorgte er mit einer Direktabnahme nach einer De-Bruyne-Ecke für ein Traumtor. Kurz vor Ende des Stadtderbys blieb er nach einem Steckpass vom eingwechselten Gündogan cool und schlenzte den Ball über De Gea hinweg ins rechte Kreuzeck – die Citizens krönten sich mit dem glamorösen 4:1-Erfolg zum verdienten Stadtmeister.

Das fiel auf: Mittelfeld der Citizens überirdisch

Großen Anteil an der starken Leistung der Skyblues hat die Mittelfeld-Achse um Kevin de Bruyne. Der Kapitän glänzte nicht nur als Doppeltorschütze, sondern immer wieder als Initiator gefährlicher Offensivaktionen der Citizens. Die Variabilität des City-Mittelfelds sucht in Europa ihresgleichen – der agile Foden trieb Gegenspieler Maguire zur Weißglut, Mahrez überzeugte mit feiner Schusstechnik, vom filigranen Silva ganz zu Schweigen. In dieser Verfassung gehören die Guardiola-Schützlinge zu den Titelfavoriten in allen Wettbewerben.

Die Statistik: 21

Die Skyblues gewannen alle 21 Ligaspiele, in denen sie das erste Tor erzielten. Die Dominanz der Citizens mit einer Führung im Rücken konnte noch kein Team der Premier League brechen.

