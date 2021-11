Der FC Liverpool (28) mit Teammanager Jürgen Klopp bleibt am Führungs-Duo dran. Die Reds setzten sich bereits am Samstag an der Anfield Road mit 4:0 (3:0) gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl durch. Der Portugiese Diogo Jota (2., 32.), der Ex-Münchner Thiago (37.) und Virgil van Dijk (52.) trafen.

Der FC Arsenal hatte zuvor weiteren Boden gut gemacht. Die Gunners setzten sich gegen Tabellenschlusslicht Newcastle United mit 2:0 (0:0) durch. Es war der vierte Sieg in den letzten fünf Spielen. Bukayo Saka (56.) und Gabriel Martinelli (66.) trafen für die Londoner, bei denen Nationaltorwart Bernd Leno erneut nur auf der Bank saß. Arsenal hat 23 Punkte auf dem Konto.

Das Spiel zwischen dem FC Burnley und den Tottenham Hotspur musste am Sonntag unterdessen wegen starken Schneefalls kurzfristig abgesagt werden.

"Aufgrund von Problemen mit dem Spielfeld kann das Spiel nicht sicher durchgeführt werden", twitterten die Gastgeber, nachdem beide Teams bereits ihre Mannschaftsaufstellung veröffentlicht hatten.

