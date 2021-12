Andy Murray ist bekanntlich ein großer Fußball-Fan.

Und natürlich spielt der Schotte auch jährlich mit seinen Freunden ein Fußball-Managerspiel. Bei der diesjährigen Auswahl der Spieler ist ihm jedoch ein Fauxpas unterlaufen, wie er Eurosport nun in einem exklusiven Interview gebeichtet hat.

Im Draft-Modus wurden die Spieler auf die einzelnen Manager der Liga verteilt. Murray durfte an zweiter Position wählen und weil einzig Bruno Fernandes von Manchester United schon vergeben war, hätte er sich ohne Probleme für Mohamed Salah entscheiden können. In den 90 Sekunden, die er Zeit für seine Wahl hatte, schwankte er zwischen dem Ägypter und Harry Kane.

"Ich dachte: 'Ok, wenn Kane zu Manchester City wechselt, dann schießt er 35 bis 40 Tore pro Saison. Ich habe bis zur letzten Sekunde gewartet und mir dann Kane geschnappt - und jetzt bereue ich es natürlich", erzählt Murray und fügt gleichzeitig an, dass Salah im Moment sein absoluter Lieblingsspieler sei.

Salah: Murray sieht Ähnlichkeiten mit Messi und Ronaldinho

"Ich liebe es, ihn spielen zu sehen. Es ist so aufregend. Ich mag seine Persönlichkeit, er lächelt fast immer und genießt das Fußballspielen. Es ist schwer, ihn für seine Art nicht zu mögen. Zudem schießt er überragende Tore", so der 34-Jährige.

Für Murray hat das Spiel Salahs sogar gewisse Ähnlichkeiten mit dem von Lionel Messi. "Ich sag nicht, dass sie dieselben Spielertypen sind, aber beide sind Linksfüße und haben ihre Stärke im Dribbling. Von der Persönlichkeit ähnelt er für mich aber eher Ronaldinho."

In seiner Jugend habe Murray viele Barcelona-Spiele live im Stadion verfolgen können und dabei vor allem die Auftritte des Brasilianers in bester Erinnerung behalten. "Es sah jedes Mal so aus, als hätte er auf dem Feld die Zeit seines Lebens und hätte einfach Party gemacht."

"Eines Tages habe ich mir das Warm-up vor einem Spiel angeschaut. Das ganze Team hat Sprints gemacht, während Ronaldinho ganz alleine mit dem Ball jongliert, Dribblings geübt und die Kugel unfassbar hoch in die Luft geschossen hat, um sie anschließend mühelos wieder festzumachen."

Salah erinnere Murray ein bisschen an diese Attitüde. "Ich liebe es einfach, ihm zuzusehen. Aber ich habe eine verheerende Entscheidung im Manager-Spiel getroffen."

