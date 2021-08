Nachdem die namhafte Konkurrenz um Liverpool, Manchester United und Chelsea bereits erfolgreich punktete, war der amtierende Premier-League-Meister gegen Tottenham Hotspur gefordert. City-Coach Pep Guardiola setzte auf ein 4-3-3-System unter anderem mit Ilkay Gündogan im Mittelfeld, Kevin de Bruyne (Knöchel) saß auf der Bank.

Die Spurs gingen unter Neu-Trainer Nuno Espirito Santo überraschend mit einer Viererkette in die Partie, vorne stürmte einzig Heung-Min Son vor einem Fünfer-Mittelfeld mit zwei tiefen Akteuren, dem Ex-Münchner Pierre-Emile Højbjerg und Oliver Skipp. Der wechselwillige Harry Kane stand nicht im Kader.

Manchester City dominierte die Partie in der Anfangsphase, kam bis zur 20. Minute auf über 75 Prozent Ballbesitz, setzte Tottenham in der eigenen Hälfte fest und erspielte sich gute Torchancen. Unter anderem scheiterte Fernandinho per Kopf aus elf Metern (5.), kurz darauf verpasste João Cancelo den Führungstreffer nach einem Schuss aus 15 Metern halbrechter Position (7.).

Tottenham stand extrem unter Druck, fand mit zunehmender Spielzeit allerdings besser in die Partie. Die Spurs waren präsenter in den Zweikämpfen, standen kompakter und spielten schnell und präzise nach vorne. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der sich auch Tottenham gute Torchancen herausspielte. Die beste Gelegenheit im ersten Durchgang hatte Son mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern (40.).

In der zweiten Halbzeit machte es Son besser. Die Spurs gewannen den Ball nach einem Angriff der Skyblues tief in der eigenen Hälfte und schalteten blitzschnell um. Lucas Moura passte auf Steven Bergwijn, der Son auf der rechten Seite mitnahm. Der Angreifer ging ins Dribbling gegen Nathan Aké und schoss den Ball aus 18 Metern halbrechter Position unhaltbar ins linke Toreck (55.).

Manchester City investierte in der Folge mehr, setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest, doch kam sehr selten zu guten Torabschlüssen. Tottenham hielt die Räume kompakt, war vor allem im Zentrum sehr konsequent und lauerte in einer sehr intensiven Partie zudem auf schnelle Konterangriffe. Letztlich blieb die Spurs-Defensive standhaft und verteidigte das knappe 1:0 erfolgreich über die Zeit.

Manchester City ist eines der Lieblingsteams von Son. Nur gegen Southampton traf der 29-Jährige öfter.

Das fiel auf: Großes Preisschild, große Bürde

Für umgerechnet 117,5 Millionen Euro wechselte Grealish in diesem Transfersommer von Aston Villa zu Manchester City und löste damit de Bruyne (76 Millionen Euro) als Rekordtransfer der Skyblues ab. Der 25-jährige durfte unter Guardiola direkt im ersten Ligaspiel von Beginn an debütieren und zeigte phasenweise, weshalb ihn die City-Verantwortlichen lockten: Grealish bewegte sich gut und sehr dynamisch in den Halbräumen und war schwer vom Ball zu trennen.

Insgesamt war die Leistung des Offensivakteurs in seinem ersten Ligaspiel für die Skyblues allerdings überschaubar. In Person von Japhet Tanganga hatte Grealish einen sehr bissigen und zweikampfstarken Gegenspieler, der den City-Akteur mit zunehmender Spielzeit immer mehr aus der Partie nahm. Der Rekordtransfer hat noch Luft nach oben.

Die Statistik: 4

Zum ersten Mal in seiner Trainerkarriere verlor Guardiola gegen ein Team vier Auswärtsspiele in Folge. Die Spurs sind City-Schreck und gewannen wettbewerbsübergreifend die letzten vier Heimspiele gegen die Skyblues.

