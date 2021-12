Auch die englischen Zeitungen befürchten eine Absage des traditionellen Weihnachtsspieltags. Laut "Daily Mail" könnte zudem der komplette Spieltag vom 28. Dezember um zwei Tage verschoben werden. Dadurch würde der Spielplan entzerrt werden.

Bereits in den vergangenen Wochen mussten reihenweise Spiele in der Premier League aufgrund von Corona-Infektionen in den Teams abgesagt werden.

Am 16. Spieltag fing alles mit der Partie zwischen Brighton & Hove Albion und Tottenham Hotspur an. Seither fielen insgesamt noch neun weitere Spiele aus.

Der FC Chelsea hingegen musste am Wochenende trotz sieben positiv getesteter Spieler, darunter auch Timo Werner, Romelu Lukaku und Callum Hudson-Odoi, gegen die Wolverhampton Wanderers antreten. Für das Team von Trainer Thomas Tuchel reichte es am Ende nur zu einem torlosen Unentschieden

Auch FC Liverpool von Infektionen betroffen

Verständnis dafür hatte der deutsche Coach nicht. "Wir reden darüber, Spieler zu schützen und eine sichere Umgebung zu schaffen. Aber es ist nicht sicher", sagte Tuchel der "BBC". "Wie soll das gestoppt werden, wenn wir alle im Bus sitzen und gemeinsam zu Abend essen, als wäre nichts passiert? Die Leute sind besorgt", so der Coach weiter. In der englischen Profiliga waren bis November offiziell nur 69 Prozent der Spieler vollständig geimpft. Auch dieses Thema soll bei dem Treffen der Liga-Bosse diskutiert werden.

Dass Impfungen aber nicht immer vor Infektionen schützen, musste der FC Liverpool schmerzlich erfahren. Trotz einer überdurchschnittlich hohen Impfquote wurden zuletzt drei Spieler positiv getestet. Auf Virgil van Dijk, Fabinho und Curtis Jones musste Trainer Jürgen Klopp am Wochenende verzichten.

Wann die ausgefallenen Begegnungen nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Zunächst einmal muss ohnehin geklärt werden, wie und ob die kommenden Spieltage über die Bühne gehen.

(mit SID)

