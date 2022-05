Mané hat angekündigt, nach dem Champions-League-Finale am Samstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker auf Eurosport) eine Antwort auf die Frage nach seiner Zukunft zu geben. "Er ist in der Form seines Lebens. Es macht Spaß, ihm zuzusehen", sagte Klopp am Freitag in Paris und fügte an: "Diese Gerüchte könnten mich nicht weniger interessieren. Wir alle konzentrieren uns voll auf das Spiel."

Klopp wies die Favoritenrolle für das Finale zurück. "Wenn du auf die Geschichte schaust und die Erfahrung der Spieler, ist Real Madrid der Favorit. Viele ihrer Spieler können zum fünften Mal die Champions League gewinnen, der Trainer das vierte Mal. Das sagt alles über Real. Aber wenn wir unsere beste Leistung zeigen, ist es schwer, gegen uns zu spielen."

Klopp kann im Finale wieder auf die zuletzt angeschlagenen Thiago Alcantara und Fabinho zählen. "Es sieht gut aus für beide. Beide trainieren heute normal", sagte er.

Thiago war am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg gegen Wolverhampton zur Halbzeit ausgewechselt worden. Fabinho hat seit dem 2:1 gegen Aston Villa am 10. Mai wegen einer Muskelverletzung kein Spiel mehr absolviert.

(SID)

