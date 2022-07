2012 war Stefan Ortega einer der Hauptakteure in der TV-Dokumentation "Spielerberater". Jörg Neblung, damals wie heute Berater des Torhüters, ließ sich mehrere Monate von einem Kamerateam bei seiner Tätigkeit begleiten und gewährte den Zuschauern so einen interessanten Blick hinter die Kulissen einer polarisierenden Branche.

In einer Szene treffen sich Neblung und Ortega, damals Nummer eins bei Drittligist Arminia Bielefeld, in einem Café zum "Termin Kopfwäsche", wie Neblung es ausdrückt. Der Berater kritisiert dabei seinen Klienten für unnötige Fehler in den letzten Spielen und falsche Ernährung.

"Wenn du gut spielst, hast du genug Leute, die dich Weltklasse finden und sagen, du musst unbedingt bei Schalke die Nummer eins werden. Wenn du schlecht spielst, sind sie alle ruhig. Bei mir ist es genau andersrum: Wenn du Scheiße baust, rufe ich ein bisschen mehr an", sagt Neblung.

Für den Geschmack des Beraters hatte Ortega ein bisschen zu viel "Scheiße" gebaut. Wenig später bekam der Keeper von Arminia-Trainer Stefan Krämer die Quittung und wurde auf die Bank degradiert.

Durchwachsene Jahre in Bielefeld und München

Rückschläge gehören zum Leben eines Profisportlers dazu. Ortega hatte davon im Laufe der Jahre einige. Sowohl bei Bielefeld als auch beim TSV 1860 München pendelte er immer wieder zwischen Stammplatz und Ersatzbank.

Nach drei sehr durchwachsenen Jahren bei den Münchner Löwen, an deren Ende der Abstieg in die Dritte Liga stand, kehrte er nach Ostwestfalen zurück. In der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2017/18 konnte Ortega den damaligen Bielefeld-Coach Jeff Saibene überzeugen und stand zu Beginn der Spielzeit zwischen den Pfosten.

Ortega bekam (endlich) Konstanz in seine Leistungen und festigte seinen Status als Nummer eins über die nächsten drei Jahre. In der Saison 2019/20 war Ortega mit vielen spektakulären Paraden einer der Garanten für die Rückkehr der Arminia in die Bundesliga. Bayer Leverkusen klopfte an, doch Ortega blieb dem Verein, zu dem er mit im Alter von 15 Jahren wechselte, treu.

Er überzeugte auch in Deutschlands Eliteliga und wurde immer wieder mit den besten Klubs des Landes in Verbindung gebracht. Der FC Bayern München soll sich mehrfach mit einer Verpflichtung von Ortega beschäftigt haben.

Nach dem unerwarteten Klassenerhalt 2021 hat es Arminia Bielefeld erwischt - in der nächsten Saison gibt es wieder Zweitligafußball auf der Alm zu sehen.

Ortegas emotionaler Auftritt nach dem Bielefelder Abstieg

Stefan Ortega wird dann nicht mehr dabei sein. Nach dem letzten Bundesligaspiel bei RB Leipzig (1:1) verkündete er unter Tränen seinen Abschied. "Ich hätte nicht gedacht, dass mich das emotional so mitnimmt. Ich hoffe, die Fans können es mir verzeihen. Ich komme als Fan wieder", sagte Ortega bei "Sky". Im Hintergrund feierten die Arminia-Fans ihren scheidenden Torhüter mit "Stefan Ortega"-Sprechchören.

Wohin die Reise geht, wollte Ortega damals nicht mitteilen. Schalke 04, Union Berlin und Werder Bremen sollen stark interessiert gewesen sein. Wie die "Sportbild" berichtet, wollte Ortega mit 29 aber einen großen Karriereschritt machen, idealerweise bei einem internationalen Verein.

Auf Eigeninitiative soll Ortegas Beraterteam ihren Klienten bei Xabier Mancisidor, dem Torwarttrainer von Manchester City, angeboten haben. Mancisidor soll großes Vertrauen seitens Pep Guardiola genießen und sich eigenmächtig um Transfers kümmern. Und das, was er von Ortega sah, hat ihm offensichtlich gefallen.

Am Montagabend wandte sich Ortega noch einmal an die Fans von Arminia Bielefeld. "Es ist Zeit, Auf Wiedersehen zu sagen", schrieb er bei Instagram. "Ich wollte mich für unglaubliche zwölf Jahre Arminia Bielefeld bedanken. Es war eine unbeschreibliche Reise, in der ich mich sportlich wie menschlich enorm weiterentwickelt habe. Wir haben den Aufstieg in die Bundesliga geschafft mit einem spektakulären Klassenerhalt im Jahr danach."

Emotionaler Abschied: Stefan Ortega verlässt Bielefeld nach zwölf Jahren Fotocredit: Imago

Ortega wird bei Manchester City die Nummer zwei

Ab sofort heißt seine neue Heimat Manchester. Der Deal ist nun bestätigt - ein Vertrag über drei Jahre und die Trikotnummer 18 gibt es für den Keeper.

Ortegas Rolle in Manchester ist klar definiert: Er übernimmt die Rolle von Ersatztorhüter Zack Steffen, der vor einem Wechsel zum FC Middlesbrough steht. Ederson ist unumstrittene Nummer eins und spielt in der Premier League und der Champions League.

Der freiwillige Schritt ins zweite Glied bei Manchester City hat für Ortega in mehrfacher Hinsicht seinen Reiz. Er trainiert täglich mit einigen der besten Spieler der Welt. Er kommt in den Genuss, in einen der aufsehenerregendsten Vereine Europas einzutauchen. Er päppelt sein Gehalt deutlich auf und wird auch in regelmäßigen Abständen spielen.

Manchester City ist einer der Vereine, die sich zwei starke Torhüter für die unterschiedlichen Pokalwettbewerbe leisten. Ederson ist in der Königsklasse gesetzt, Ortega wird wie vor ihm Steffen im FA und im League Cup eingesetzt werden.

"Wir haben jedes Jahr so viele Spiele, da ist es auch ratsam, auf der Torhüterposition mal zu wechseln", sagt Guardiola.

Ortega kann in drei Jahren achtstellig verdienen

Mit über 73 Prozent gehaltener Schüsse war Ortega statistisch gesehen der beste Torhüter der abgelaufenen Bundesligasaison. Manchester City bekommt einen Torhüter, der seine Stärke vor allem auf der Linie hat, sich aber in den letzten Jahren auch bei der Strafraumbeherrschung und in seinen fußballerischen Fähigkeiten deutlich verbessert hat. Bei City beginnt der Spielaufbau beim Torhüter, dafür muss man vernünftig mit dem Ball am Fuß umgehen können.

Sollte City in der nächsten Saison im FA und im League Cup jeweils ins Finale kommen, winken Ortega schon mal elf Spiele, unabhängig von möglichen Einsätzen in Premier League und Champions League, sollte Ederson verletzungsbedingt ausfallen.

Laut "Sportbild" kann Ortega so bis zu zehn Millionen Euro in drei Jahren verdienen - inklusive Erfolgsprämien.

Patzer von Zack Steffen ebnen Ortega den Weg

Dass Ortega überhaupt die Chance bekommt, sich bei den Skyblues zu beweisen, hat er auch Zack Steffen zu "verdanken". Der hatte im FA-Cup-Halbfinale gegen den FC Liverpool (2:3) vor Sadio Manés Treffer zum 2:0 für die Reds schwer gepatzt, als er Mané lässig ausspielen wollte, sich dann aber von Mané düpieren ließ.

Nicht der erste Patzer von Steffen bei City, aber der entscheidende. Nach dem Spiel hatte er keine Zukunft mehr in Manchester.

Ortega darf also auf der ganz großen Bühne spielen, weil ein anderer "Scheiße" gebaut hat. Es liegt nun an ihm, Pep Guardiola zu beweisen, dass dieser seinem Torwartrainer zurecht blind vertraut.

