Jürgen Klopp hat dem FC Liverpool in seiner nun schon sechseinhalbjährigen Amtszeit einen unverwechselbaren Stil verpasst: Vollgasfußball nennt er seine Idee vom Fußball gerne. Schnelles, schnörkelloses Spiel nach vorne mit vielen Pässen in die Tiefe, aggressives Gegenpressing nach Ballverlust, blitzartiges Umschalten nach Ballgewinn.

Thiago ist ein Spieler, der da eigentlich nicht reinpasst. Auf den ersten Blick. Thiago ist nicht schnell, körperlich eher ein Leichtgewicht und steht überhaupt nicht für Umschaltfußball. Und trotzdem ist er einer der wichtigsten Spieler für Klopps Team.

Thiago wird entweder als Achter oder als Sechser im 4-3-3 eingesetzt. Unabhängig von der nominellen Position ist er ein wahrer Ballmagnet. Immer wieder zeigt er sich im richtigen Moment "auf Lücke", erkennt also die möglichen Passfenster der Mitspieler und bietet sich zwischen den Gegenspielern an. Hier glänzt er nicht durch Tempo in den Füßen, sondern im Kopf.

Empfängt Thiago einen Pass, ist die Ballannahme gleichzeitig auch immer die Vorbereitung für den nächsten Spielzug. Kaum ein Spieler auf der Welt nimmt den Ball so geschmeidig mit in die Bewegung.

Weil Thiago das mit beiden Füßen beherrscht UND zusätzlich dank seiner hervorragenden Orientierung weiß, wo der nächste freie Mann steht, passiert das in etwas mehr als einer Sekunde. So wird das Spiel auf einmal extrem schnell - obwohl Thiago sich nicht besonders schnell bewegt.

Zauberwort Rhythmuswechsel: Thiago als Taktgeber

Steht Thiago auf dem Platz, bestimmt er den Rhythmus seines Teams. Er gibt seinen Pässen immer eine "Botschaft" mit. Passt er dem Mitspieler in den zum eigenen Tor gewandten Fuß, heißt das: "Behalte den Ball, dreh dich nicht, spiele einen sicheren (Rück-)Pass". Sieht er, dass sein Mitspieler Platz hat, spielt er den Ball in den vorderen Fuß oder leicht in den Lauf, sodass dieser schon fast gezwungen wird, offensiv fortzusetzen.

Während seine Mittelfeldkollegen wie zum Beispiel Jordan Henderson sich eher durch Läufe in die Tiefe und eine gewisse Wucht auszeichnen, ist Thiago zudem ein Spieler, der das Spiel auch durch kleine Dribblings beschleunigen kann. Dabei sieht man keine klassischen Tempodribblings durchs Mittelfeld, wie es Lothar Matthäus in den 90ern perfektioniert hat.

Im Gegenteil: Thiago wartet, bis die Gegner zu ihm kommen. Er schafft es bis zum letzten Moment zu warten und dann doch noch den Haken oder die Körpertäuschung zu machen, um den Gegenspieler ins Leere laufen zu lassen. Mit ein paar schnellen Schritten treibt er den Ball anschließend nach vorne, wird vom nächsten Gegner angegriffen und passt weiter auf den so freigewordenen Mitspieler.

Thiago kann aber auch auf die Bremse treten. Wird das Spiel zu wild, weil Liverpool Tore erzwingen will und durch das höhere Risiko viele Bälle verliert, kann der Spanier die Situation beruhigen. Oftmals lässt er sich auf der halblinken Seite etwas zurückfallen und agiert fast wie ein zweiter Sechser. Er kommt den Innenverteidigern entgegen, holt sich Bälle ab und spielt einfache Pässe. Diese Pausen im Spiel tun Liverpool gut, denn 90 Minuten Vollgasfußball schafft auch eine Klopp-Elf nicht.

Unterschätzter Ballgewinner

Fußballerisch so herausragenden Spielern wie Thiago spricht man in der Regel die Fähigkeit und Bereitschaft zum Verteidigen ab. Meistens hat man damit auch Recht. Doch Thiago ist ein überdurchschnittlich guter Defensivspieler. Auch hier gilt wieder: Die Schnelligkeit liegt im Kopf, nicht in den Beinen.

Auch in der Rückwärtsbewegung erweist sich Thiago als Waffe Fotocredit: Getty Images

Er scheint in Gedanken immer schon zwei Pässe weiter zu sein, liest das Spiel des Gegners und fängt dadurch viele Bälle ab. Auch im direkten Zweikampf ist Thiago sehr geschickt. Zwar kann er keine Gegner durch Körpereinsatz in Duellen Schulter an Schulter wegdrängen, wohl aber Bälle "klauen".

Er hat einen guten Blick und ein gutes Timing dafür, wann der Gegenspieler sich dreht und das Spielgerät für einen kurzen Moment freigibt. So ist es keine Seltenheit, dass Thiago in solchen Situationen einen Freistoß für seine Mannschaft herausholt - weil er den Ball wegspitzelt und anschließend vom Gegner getroffen wird.

Thiago ist Antreiber und Ruhepol zugleich. Seine ansehnlichen fußballerischen Fähigkeiten setzt er strategisch nahezu perfekt ein. Steht er auf dem Platz, entscheidet er mit eigentlich unscheinbaren Aktionen über den Rhythmus des Spiels. Klopps Vollgasfußball wird von Thiago in den richtigen Momenten befeuert oder gebremst. Und genau deswegen ist er auch unter den anderen Weltklassespielern herausragend.

