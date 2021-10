Die Frage war kurz und knapp: "Was hältst du von Timo Werner?", wollte ein Twitter-User unter dem Hashtag #AskCesc von Fàbregas wissen. Der Spanier spielte von 2014 bis 2019 für die Blues, wurde mit den Londonern zweimal Meister und 2018 FA-Cup-Sieger.

Den Grund für niedrige Torquote von Werner, der seine zweite Saison für Chelsea spielt, hat Fàbregas bei den Teamkollegen des deutschen Nationalspielers ausgemacht.

"Er macht so viele gute Läufe, aber manchmal sehen sie ihn nicht oder spielen den Pass nicht", so der Mittelfeldspieler, der seit 2019 das Trikot der AS Monaco trägt. Werner wirke auf ihn daher "manchmal angefressen".

In dieser Saison steht der Angreifer bei einem Tor in sieben Ligaspielen - eine magere Ausbeute.

Tuchel stärkt Werner und Havertz den Rücken

Trainer Thomas Tuchel stärkte Werner - und auch Teamkollege Kai Havertz - vor Kurzem bei "Bild live" aber demonstrativ den Rücken.

"Wir haben die Latte für unsere eigenen Erwartungen jetzt ziemlich hoch gelegt. Für Kai und Timo bedeutet das: Die Anpassungsphase ist abgeschlossen. Sie haben sich ihre Sporen verdient, ihre Rolle gespielt bei einem großen Erfolg. Und jetzt geht es darum weiterzumachen - und das machen sie auch. Ich bin sehr zufrieden mit beiden", unterstrich der 48-Jährige.

Hinzu kommt: Bei Chelsea ist fast der ganze Kader torgefährlich. 14 verschiedene Spieler trugen sich in der Premier League nach neun Spielen bislang in die Torschützenliste ein. Unstrittig ist aber auch, dass ein Vollblutstürmer wie Werner erst dann richtig zufrieden ist, wenn die Torquote nach oben geht.

