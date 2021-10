Koeman hatte im Sommer 2020 sein Amt als Elftal-Coach niedergelegt und bei Barcelona einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Bereits vor der Niederlage gegen den Madrider Vorort-Verein wankten die Blaugrana unter Koeman bedenklich: In der heimischen Liga rangiert Barcelona auf einem enttäuschenden neunten Platz, in der Champions League war der mehrfache Königsklassen-Titelträger sowohl gegen den FC Bayern als auch gegen Benfica jeweils 0:3 untergegangen.

In seiner ersten Spielzeit als Barça-Trainer hatte Koeman die Copa del Rey gewonnen, in der Liga stand am Ende der Saison Platz drei zu Buche.

