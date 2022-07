Den 53 Millionen Euro Ablöse, die die Londoner vor zwei Jahren nach Leipzig überwiesen, wurde Werner nur selten gerecht. In 89 Pflichtspielen für Chelsea erzielte der Stürmer nur 23 Tore. Dazu legte 21 Treffer auf. Dabei änderte auch der Trainerwechsel von Frank Lampard auf Thomas Tuchel im Januar 2021 wenig.

Durch die Verpflichtung von Man-City-Star Raheem Sterling erhält Werner zudem weitere Konkurrenz in der Offensive.

Ad

Zuletzt ließ der DFB-Angreifer auf der US-Tour der Blues seine Zukunft überraschend offen. Auf die Frage, ob er in London sein Glück finden könne, meinte Werner: "Ich könnte überall glücklich sein."

Bundesliga Medien: FC Bayern krallt sich offenbar Barça-Talent VOR 3 STUNDEN

Dieses Ziel erreiche er, "wenn ich spiele und Tore schieße. Das ist das Wichtigste. Darum sollte ich mich kümmern, und die anderen Dinge werden kommen", erklärte der ehemalige Leipziger weiter.

Newcastle fehlt torgefährlicher Stürmer

Tuchel reagierte nach der Testspiel-Pleite gegen Charlotte FC (1:1, 3:5 n.E.) auf diese Aussagen mit Unverständnis: "Ich bin überrascht, ich wäre sehr glücklich, wenn ich als junger Mann einen Vertrag beim FC Chelsea bekommen würde. Ich wäre einer der glücklichsten Menschen auf diesem Planeten."

Newcastle würde eine Verstärkung in der Offensive in jedem Fall gut tun. In der vergangenen Saison erzielte das Team von Trainer Eddie Howe in der Liga nur 44 Tore. Callum Wilson war mit acht Treffern bereits der Topscorer des neureichen Klubs, der im vergangenen Jahr von einem saudi-arabischen Konsortium gekauft wurde.

Ob Werner allerdings Interesse an einem Wechsel hat, ist fraglich. Newcastle landete zuletzt nur auf Rang elf. Die Plätze für die europäischen Wettbewerbe waren knapp zehn Punkte entfernt.

Das könnte Dich auch interessieren: Wende bei de Jong: Xavi fordert wohl Gehaltsverzicht

Tuchel nach Packung besorgt: “Absolut nicht konkurrenzfähig”

Bundesliga Macht "Gewinner" Sabitzer Laimer-Deal hinfällig? VOR 4 STUNDEN