Weiter betonte der Chelsea-Coach: "Wir sind uns alle einig, dass es Situationen gibt, die viel, viel wichtiger sind als Fußball, das wird sich nie ändern. Und Situationen wie Krieg sind natürlich viel wichtiger."

Der russische Oligarch Abramowitsch hatte in Folge der russischen Invasion in der Ukraine die Kontrolle über Chelsea abgegeben und die Blues damit in große Unruhe versetzt.