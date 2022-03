Damit soll eine Hilfsinitiative zugunsten der ukrainischen Flüchtlinge finanziert werden.

Malinowski hatte am Donnerstagabend in der Europa-League-Zwischenrunde bei Olympiakos Piräus (3:0) einen Doppelpack geschnürt und dabei ein T-Shirt unter seinem Trikot mit der Aufschrift in Englisch ("No war in Ukraine!") gezeigt.

Malinowski steht seit 2019 bei Atalanta Bergamo unter Vertrag.

