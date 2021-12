Zum Topspiel in der Premier League empfingen die Hammers Chelsea im heimischen London Stadium und wollten dabei nicht nur das prestigeträchtige London-Derby gewinnen, sondern gleichzeitig den eigenen Negativtrend beenden – nach nur einem Punkt aus den letzten drei Ligaspielen. Teammanager David Moyes setzte dabei auf eine offensive 3-5-2-Formation.

Gegen den Tabellenvierten wechselte Blues-Teammanager Thomas Tuchel im Vergleich zum knappen 2:1-Auswärtssieg auf vier Positionen und stellte damit einen neuen Saisonrekord auf: 54 Wechsel nahm Tuchel insgesamt in dieser Saison in seiner Startelf vor. Für Superstar Romelu Lukaku reichte es jedoch nach überstandener Verletzung noch nicht für die erste Elf.

Die Blues übernahmen von Beginn an die Initiative, hielten den Ball in den eigenen Reihen und kamen phasenweise auf fast 80 Prozent Ballbesitz. West Ham verschob allerdings gut und kompakt, ließ aus dem Spiel heraus selten etwas zu. So war es ein Standard in der 29. Minute, der Chelsea jubeln ließ. Nach einer Ecke von der rechten Seite setzte sich Thiago Silva im Zentrum durch und verwandelte per Kopf ins rechte Eck. Durch seinen Treffer ist der Innenverteidiger nun mit 37 Jahren und 73 Tagen der älteste Torschütze in der Premier League und zog damit an Didier Drogba vorbei (37 Jahre, 49 Tage).

Kurz darauf zeigte Silva in der Defensive seine Qualität und Routine. West Ham drängte auf den schnellen Ausgleichstreffer und kam in Person von Vladimir Coufal zur Großchance. Der Mittelfeldspieler zog aus elf Metern volley ab, Edouard Mendy war bereits geschlagen, doch Silva rettete stark kurz vor der Linie (30.).

Die Hammers behielten den Glauben an den Ausgleich, setzten Chelsea immer wieder mit hohem Pressing zu. So auch in der 38. Minute, als Jorginho einen Rückpass auf Mendy spielte. Jarrod Bowen lief an, klaute dem Keeper den Ball und wurde anschließend per Grätsche von Mendy gefoult: Elfmeter. Manuel Lanzini trat vom Punkt an und verwandelte sicher ins linke Eck (40.).

West Ham wollte nach dem Ausgleichstreffer noch mehr, erhöhte den Druck kurz vor der Pause und lief in einen Konter der Blues nach einem leichtsinnigen Ballverlust im Mittelfeld. Hakim Ziyech spielte einen wundervollen hohen Ball von der linken Seite in die rechte Strafraumhälfte auf den einlaufenden Mason Mount, der technisch versiert per Direktabnahme aus 13 Metern ins kurze Eck verwandelte (44.).

Kurz darauf ereilte die Blues jedoch eine bittere Hiobsbotschaft. Kai Havertz zog in die rechte Strafraumhälfte ein und wurde fair von Kurt Zouma per Grätsche vom Ball getrennt. Dabei verletzten sich allerdings beide Akteure. Während es bei Zouma weiterging, musste Havertz das Feld verlassen – für ihn kam Lukaku zur zweiten Halbzeit in die Partie.

Bitter wurde es aus Blues-Sicht auch in der 56. Minute. Coufal passte den Ball aus der rechten Strafraumhälfte in die Mitte auf Bowen, der verdeckt aus 16 Metern mit links zum Abschluss kam und ins linke Eck traf – ein unhaltbarer Ball für Mendy und der erneute Ausgleich für die Hausherren.

In der Schlussphase gelang West Ham ein irrer Treffer, der die Hausherren auf die Siegerstraße brachte. Der eingewechselte Arthur Masuaku hatte den Ball in der Offensive auf der linken Seite, bekam keinen Druck und sah, dass Mendy etwas zu weit vor dem Tor stand. Er legte sich den Ball vor und schoss fast aus dem Stand auf das Tor. Die Kugel senkte sich ins linke Eck – ein unfassbares Traumtor und der Knockout für Chelsea!

Das fiel auf: Unauffälliger Katalysator

Mit seinem jungen Alter von 22 Jahren ist Mount schon jetzt ein fester Bestandteil im Team von Tuchel. Der deutsche Coach ist Fan des Offensivspielers und zudem sein größter Förderer. Fand sich Mount unter Frank Lampard zumeist auf der Bank wieder, ist er nun einer der einflussreichsten Akteure auf dem Feld – und das trotz seiner unauffälligen Spielweise zwischen den gegnerischen Linien. Unter Tuchel kommt Mount auf insgesamt 18 Scorerpunkte – elf Tore und sieben Assists – so viele wie kein anderer Blues-Akteur.

Die Statistik: 50

Reece James ist mit 21 Jahren und 361 Tagen der jüngste Chelsea-Spieler, der es schaffte, in 50 Premier-League-Spielen in der Startelf zu stehen – seit Januar 2009 und nach John Obi Mikel (21 Jahre, 264 Tage).

