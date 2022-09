"Als unsere dienstälteste Monarchin war sie eine Inspiration und hinterlässt ein unglaubliches Erbe nach einem Leben voller Hingabe." Generell wird zu Ehren der Queen in Großbritannien der Sport in den kommenden Tagen ruhen.

Bereits vor Empfehlung der Regierung entschieden sich die Organisatoren der bis Sonntag angesetzten Rad-Rundfahrt Tour of Britain nach fünf von acht Etappen für einen Abbruch, das für Freitag angesetzte Cricket-Länderspiel zwischen England und Südafrika wurde ebenso gestrichen wie das Frauen-Länderspiel zwischen Schottland und Spanien am Sonntag.

Ad

Auch die PGA Championship der Golfer in Wentworth wurde am Freitag ausgesetzt, zudem gibt es vorerst landesweit keine Pferderennen. Der Galoppsport war die große Leidenschaft der Queen, am Donnerstagabend war sie im Alter von 96 Jahren verstorben.

Fußball Neuer Preis für Torjäger: "Müller Trophy" zeichnet Top-Stürmer aus VOR 37 MINUTEN

Am Freitagmorgen gab es eine Telefonkonferenz zwischen dem Ministerium für Digitales, Kultur, Medien und Sport sowie allen großen Sportverbänden zur Abstimmung des weiteren Vorgehens.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Wut und Entsetzen über Gewaltexzesse bei Kölns Auftakt in Nizza

(SID)

Schweigeminuten landesweit: Klubs gedenken Queen Elizabeth II.

Europa League "Ungenügend": Union Berlin mit Fehlstart ins Europa-Abenteuer VOR EINER STUNDE