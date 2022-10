Er habe zudem noch nie "ein besseres Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Spielern" erlebt, betonte Arteta: "Es ist eine absolute Freude, als Trainer Teil dieser Gruppe zu sein."

Das dürfte als klarer Seitenhieb gegen Aubameyang verstanden werden, der Ende Januar nach vier Jahren in London zum FC Barcelona gewechselt war. Zum Schluss hatte der Arsenal-Coach dem Gabuner wegen eines Streits sogar die Kapitänsbinde entzogen.

Nach nur einem halben Jahr ging es für Aubameyang jedoch schon wieder nach England. Beim FC Chelsea unterschrieb der Stürmer einen Vertrag bis 2024.

Arteta, Anm. d. Red.) nicht umgehen." Zuletzt war ein Video von Aubameyang aus dem Frühsommer aufgetaucht, in welchem er klare Kritik an Arteta äußerte . Unter anderem meinte der ehemalige BVB-Star: "Große Charaktere oder große Spieler zu managen, damit kann er () nicht umgehen."

Nun versuchte Aubameyang die Wogen zu glätten. Auf Twitter schrieb der 33-Jährige über seine Aussagen in dem Video: "Damals hatte ich noch viele negative Gefühle in mir. Arsenal macht in dieser Saison großartige Dinge und ich wünsche allen meinen alten Freunden alles Gute."

